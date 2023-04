The Good Doctor 6: uscita e trama della stagione e sullo spin-off

Da venerdì 21 aprile 2023 su Rai 2 andrà in onda The Good Doctor 6, che aggiunge anche uno spin-off interessante della serie

Un successo dietro l’altro: stagione dopo stagione The Good Doctor ha conquistato tutto il mondo. La sesta stagione arriva su Rai 2 ad aprile 2023 e intanto la ABC sta già parlando di una settima stagione. Che cosa sappiamo a riguardo? Proviamo a fare un po’ di chiarezza sul futuro del Dott. Shaun Murphy.

Quando esce The Good Doctor 6?

La sesta stagione di The Good Doctor riprende il su corso dopo l’inaspettato finale della quinta stagione e arriva in Italia venerdì 21 aprile 2023 su Rai 2 a partire dalle 21:20 circa.

Quanti episodi ha The Good Doctor 6?

I fan veterani della nota serie-tv ormai sanno che le vicende del Dott. Shaun Murphy si spalmano in un numero di episodi decisamente elevato. Stesso discorso vale anche per la sesta stagione: The Good Doctor 6, infatti, conta un totale di 22 episodi. L’appuntamento settimanale sarà doppio: doppio episodio, doppia emozione!

La trama di The Good Doctor 6

Una cosa è certa: la sesta stagione di The Good Doctor riprenderà dal finale inaspettato del capitolo precedente. Per chi non lo sapesse (o per chi semplicemente non dovesse ricordarsi), la quinta stagione si conclude con il matrimonio di Shaun e di Lea, ma accanto alla felicità del momento si aggiunge un momento di grande stravolgimento. La dottoressa Lim e l’infermiera Villanueva, infatti, sono aggredite dall’ex di quest’ultima e la stagione si conclude così, lasciando in sospeso il pubblico.

The Good Doctor 6 riprenderà proprio da qui e le conseguenze della triste vicenda occuperanno tutta la prima parte della nuova stagione. Non mancheranno naturalmente i casi clinici da affrontare, così come non mancherà la sfera sentimentale e alcune nuove dinamiche interessantissime. Entreranno anche nuovi personaggi e si vivrà il classico intreccio tra vita lavorativa e vita privata.

The Good Doctor: arriva lo spin-off The Good Lawyer?

Il 16° episodio di The Good Doctor 6 si intitola The Good Lawyer e a quanto pare avrebbe introdotto il potenziale spin-off della serie. Scritto dai co-showrunner David Shore e Liz Friedman, The Good Lawyer ha al centro del racconto un’aspirante avvocata affetta da un disturbo ossessivo compulsivo che dovrà imparare a gestire nel migliore dei modi se vorrà gestire i vari dibattimenti in aula.

La protagonista dello spin-off è Joni DeGroot ed è interpretata da Kennedy McMann. Che cosa c’entra questa avvocata con la serie base? Il Dott. Shaun Murphy si ritroverà ad avere bisogno di un avvocato dopo essere stato citato in giudizio da un suo paziente e deciderà di farsi difendere proprio da Joni, nella quale il Dottore riconosce un po’ se stesso e quelle che erano anche le sue iniziali difficoltà.

The Good Doctor 6 è ricco di sorprese e di colpi di scena. A partire da venerdì 21 aprile 2023 la sesta stagione sarà disponibile per tutti i telespettatori e per tutte le telespettatrici fan della serie. Intanto, per rendere il tutto ancora più emozionante, ABC avrebbe deciso di ordinare già la settima stagione. Una storia che continua a coinvolger ed emozionare: una storia da non perdere.