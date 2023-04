Netflix: i titoli in scadenza ad aprile 2023

Come ogni mese la fitta biblioteca virtuale di Netflix si aggiorna per dare spazio a nuovi titoli. Per ogni titolo che entra in catalogo, però, ce n’è uno che lascia ufficialmente la piattaforma. Ora è il turno del mese di aprile 2023, perciò andiamo alla scoperta di tutti i titoli che lasceranno Netflix nel mese corrente.

Netflix e i titoli in scadenza ad aprile 2023

Che cosa accadrà al catalogo di Netflix nel mese di aprile 2023? A quanto pare anche per tale mese le novità non mancheranno. La piattaforma streaming più nota e utilizzata (anche se non sono mancate polemiche sulle nuove regole di utilizzo e blocchi vari) prevede l’inserimento continuo di titoli ogni mese, ma prevede anche la scadenza di tanti altri, che lasceranno per sempre i catalogo.

Se, quindi, avete in programma di vedere qualche film e/o serie-tv particolare, accertatevi di vederla prima che scada. Ecco i titoli che scadranno ad aprile 2023.

1° aprile 2023: i titoli in scadenza

World War Z – Film

2 aprile 2023: i titoli in scadenza

Fast & Furious – Hobbs & Shaw – Film

Godzilla Vs Kong – Film

3 aprile 2023: i titoli in scadenza

II diario del pescatore – Film

La terra è piatta – Film documentario

4 aprile 2023: i titoli in scadenza

Alien Warfare – Film

Guilty Crown – Serie-tv

I segreti di Wind River – Film di mistero

7 aprile 2023: i titoli in scadenza

Il terrore del silenzio – Film

11 aprile 2023: i titoli in scadenza

Il nome della Rosa – Serie-tv

Shrek terzo – Film

Shrek e vissero felici e contenti – Film

13 aprile 2023: i titoli in scadenza

Puerto Escondido – Film

The Mustang – Film

14 aprile 2023: i titoli in scadenza

Io sono Leggenda – Film

L’avversario – Film

No Game No Life: Zero – Film

Noragami – Serie-tv di manga

Place Vendome – Film

Steins;Gate – Serie-tv

The Blind side – Film

Young Sheldon – Serie-tv

15 aprile 2023: i titoli in scadenza

Super 8 – Film

18 aprile 2023: i titoli in scadenza

Cuckoo – Serie-tv

19 aprile 2023: i titoli in scadenza

Morrison – Film

A love so beutiful – Serie-tv

Colpo grosso al drago rosso – Rush Hour 2 – Film

23 aprile 2023: i titoli in scadenza

Sogno azzurro – Serie-tv

Among Family – Film

Batman Ninja – Film

Deliha – Film

Festa di matrimonio 2: La circoncisione – Film

G.O.R.A. – Comiche spaziali – Film

Il bacio di Hayat – Film

Kara Bela – Film

La visionetele – Film

Niyazi Gul, the Galloping Vet – Film

Parla con tuo marito – Film

Parla con tuo marito 2 – Film

Stacchiamo la spina – Film

Yol Arkadaşım – Film

24 aprile 2023: i titoli in scadenza

Bill Nye the Science Guy – Programma

25 aprile 2023: i titoli in scadenza

The IT Crowd – Sitcom

29 aprile 2023: i titoli in scadenza

I corvi neri – Serie-tv

The Royals – Serie-tv

The Vampire Diaries – Serie-tv

Non vi resta che recuperare i titoli che ancora avete in lista: buona visione!