Sguardo timido e sorriso dolce, ecco qui di seguito chi è l’attore inglese Freddie Highmore, volto noto al pubblico per la fiction The Good Doctor (ma non solo).

Chi è Freddie Highmore: vita e carriera

Classe 1992, Freddie Highmore, all’anagrafe Alfred Thomas Highmore, nasce il 14 febbraio a Camden Town a Londra.

La sua è una famiglia già ben avviata e assodata nel mondo dello spettacolo: sua madre, Sue Latimer, è infatti una talent agent e suo padre è l’ex attore Edward Highmore. Vivendo in un contesto così creativo ed artistico, riesce difficile a Freddie non amare la recitazione. Fin da piccolo, così coltiva questa passione e inizia a lavorare come attore. Ottiene una borsa di studio per frequentare la Highgate School, una scuola indipendente, dove studia lo spagnolo e l’arabo.

Come appena detto, Freddie ama la recitazione fin da bambino ed esordisce infatti all’età di 7 anni come attore in piccoli ruoli per la televisione. Nel 1999 debutta anche sul grande schermo nel film Women Talking Dirty per la regia di Coky Giedroyc. Prosegue la sua carriera dividendosi tra cinema e televisione; lo ricordiamo ad esempio nel film del 2004 Two Brothers diretto da Jean-Jacques Annaud. Sempre nello stesso anno, ottiene molti riscontri positivi soprattutto dalla critica per il suo ruolo nel film semi-biografico di Marc Forster, Finding Neverland.

Dal 2005 al 2011

Ma il successo non si ferma, anzi il giovane ragazzo continua la sua ascesa come attore anche negli anni seguenti. Nel 2005, interpreta i panni del protagonista nel film fantasy musicale di Tim Burton, Charlie and the Chocolate Factory. Per questo film, riceve il suo secondo Critics’ Choice Movie Award per il miglior giovane interprete. E presta inoltre la voce all’omonimo videogioco che accompagna il film. Nel 2006, poi, inizia a recitare nel film d’avventura fantasy live-action Arthur and the Invisibles dove interpreta il protagonista Arthur Montgomery.

Negli anni a seguire continua a rivestire i panni in film fantasy da cui vengono estratti anche dei videogiochi, per fare un esempio, ricordiamo quello del 2008, The Spidewick Chronicles. Crescendo, inizia ad interpretare anche ruoli più impegnati e drammatici come quello del film del 2010 Master Harold…and the Boys.

Dal 2012 ad oggi

Dal 2013 al 2017 Freddie interpreta i panni di Norman Bates al fianco di Vera Faminga nella serie tv Bates Motel. In quest’occasione, l’attore inglese si cimenta anche in altre vesti, scrivendo due episodi della quarta e della quinta stagione e dirigendo un altro della quinta.

Ma il vero successo a livello mondiale si consolida nel 2017 con il ruolo del dottor Shaun Murphy nella serie tv The Good Doctor, dove interpreta i panni di un dottore affetto da autismo. Per questo ruolo, ottiene sempre nello stesso anno una nomination al Golden Globe come miglior attore in una serie drammatica. Infine, nel 2021 lo vediamo recitare nella fiction Leonardo dedicata alla vita dell’artista Leonardo da Vinci nei panni di Stefano Giraldi, insieme ad Aidan Turner.