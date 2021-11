L’acclamata serie tv di Netflix sui reali inglesi, The Crown, si avvia lentamente verso la fine. La quinta stagione è infatti la penultima: ne seguirà solo una sesta, che concluderà la storia. Sul web i fan dello show sono sempre più impazienti, soprattutto dopo la diffusione delle foto delle attrici che interpreteranno la Regina Elisabetta e Lady Diana.

La quinta stagione si preannuncia come la più scoppiettante; essendo ambientata negli anni Novanta dovrà ripercorrere i maggiori scandali della Royal Family nell’era moderna. Ecco quindi tutte le anticipazioni su The Crown 5.

The Crown 5: le anticipazioni della nuova stagione

Netflix ha da poco rilasciato un video teaser in cui Imelda Staunton, che interpreta la regina, annuncia ai fan che la quinta stagione della serie tv sarà disponibile a Novembre 2022.

Le riprese sono ancora in corso, e non abbiamo ancora una data di fine: le varie anticipazioni per The Crown 5 sono state possibili soprattutto grazie alle foto trapelate dal set. Ancora una volta, al centro dell’interesse pubblico c’è Lady Diana. L’attrice che la interpreterà in questa quinta stagione è stata infatti paparazzata sul set mentre indossava l’iconico Revenge Dress.

Sembra proprio che anche nella serie tv come nel film prossimamente in uscita, Spencer, la figura e lo stile della principessa Diana giocheranno ruoli fondamentali nella trama (proprio come nella realtà).

Fra i temi principali da trattare in questa nuova stagione di The Crown ci sarà sicuramente il 1992. Definito dalla stessa Regina Elisabetta uno degli anni peggiori della storia della monarchia, la serie tv ci mostrerà sicuramente la crisi fra Carlo e Diana, la famosa intervista di Lady D alla BBC, e la sua morte. Si preannuncia quindi una stagione intensa, che ripercorre un periodo complesso e pieno di scandali per la Royal Family inglese.

Il nuovo cast e la sesta stagione

Come da tradizione per The Crown, il cast della serie si rinnova ogni due stagioni. Gli attori attuali indosseranno quindi i panni dei reali inglesi fino alla sesta stagione, che concluderà la serie. Il suo creatore, Peter Morgan, a un certo punto aveva deciso di concludere il progetto con la quinta stagione. Dopo diverse valutazioni insieme a Netflix si è deciso di arrivare fino alla sesta stagione, che vedrà la storia d’amore fra William e Kate, e forse anche quella fra Harry e Meghan.

Come per le stagioni precedenti, anche questa volta la somiglianza fra gli attori e i personaggi reali è incredibile. Dopo Claire Foy e Olivia Coleman la Regina Elisabetta sarà interpretata da Imelda Staunton, la famigerata Dolores Umbridge di Harry Potter e l’ordine della fenice. Dopo Emma Corrin, il ruolo della principessa Diana sarà invece affidato a Elizabeth Debicki, che dalle foto del set ha già mostrato un’enorme somiglianza a Lady D. Il principe Filippo avrà invece il volto di Jonathan Pryce, mentre l’attore Dominic West interpreterà il principe Carlo.