Cristina Parodi è una delle giornaliste e conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano. Rappresenta una delle donne più raffinate del mondo dello spettacolo, tanto da essere stata definita più volte come una vera e proprio regina di stile. E non solo in fatto di look! Ma anche di beauty. A dettare tendenza infatti è il suo meraviglioso caschetto, che si conferma come uno dei tagli di capelli dominanti per l’autunno 2023.

Cristina Parodi con il caschetto: tendenze capelli autunno 2023

Cristina Parodi ha anticipato le nuove tendenze. Come abbiamo visto nelle precedenti sfilate della Paris Fashion Week 2023, il caschetto è una delle acconciature più richieste per la stagione autunnale. Tuttavia, questo è un haircut che accompagna la giornalista ormai da tempo. Il suo è un caschetto leggermente lungo, caratterizzato da uno styling liscissimo, con riga centrale ed una scalatura nei ciuffi frontali perfetta per donare movimento alla chioma. Meraviglioso anche il colore, un castano caldo impreziosito da delicati riflessi dorati. Una tonalità di capelli naturale molto in voga per questo autunno 2023. Un taglio semplice, elegante, in grado di ringiovanire e valorizzare i lineamenti del viso.

Il caschetto di Cristina Parodi tra le tendenze capelli autunno 2023

La popolarità di questo taglio è dovuta senz’altro alla sua principale caratteristica, ovvero la versatilità. Grazie alle sue mille sfaccettature, infatti, si adatta ad ogni tipologia di viso e chioma. Per chi ha i capelli molto fini, questo taglio permette di donare maggiore volume alla chioma. Per chi invece ha i capelli mossi o ricci, è ideale per definire la vaporosità dei boccoli. Può essere portato con o senza frangia, con la riga centrale o laterale, la scelta è davvero infinita. Inoltre il caschetto è una pettinatura molto pratica e facile da gestire. Per lo styling, infatti, non c’è bisogno di spazzole, ferro, piastra o piega, occorre semplicemente applicare un leggero tocco di spray anti cresco sui capelli bagnati e completare con un’asciugatura naturale. Un haircut elegante, sensuale e ed estremamente sofisticato a cui è veramente difficile resistere. Dunque, se sei alla ricerca di un’acconciatura semplice ma al tempo stesso d’impatto, il caschetto è il taglio che fa per te. Provalo e non tornerai più indietro!

