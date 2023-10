Scopriamo insieme come non far gonfiare i capelli con l’umidità, evitando l’effetto crespo e l’eccessivo arricciamento.

Umidità, come non far gonfiare i capelli: 7 rimedi efficaci

Qualsiasi sia il tipo di capelli, è quasi scontato che nei momenti di umidità tentano ad arricciarsi e diventare crespi. Per risolvere il problema ed evitare che vadano a gonfiarsi troppo è importante seguire alcuni consigli pratici che riguardano l’idratazione, l’asciugatura, lo styling e i prodotti da utilizzare.

I 7 rimedi efficaci per non far gonfiare i capelli con l’umidità sono:

Idratare e nutrire i capelli: è importante usare il balsamo per evitare che i capelli perdano la loro idratazione, così da contrastare l’effetto crespo. È importante scegliere shampoo e balsamo per la cura dei capelli ricci, per offrire una corretta protezione contro l’umidità. Usando anche una maschera è possibile nutrire al meglio i propri capelli, così da renderli ancora più morbidi e meno crespi; Applicare siero o crema anticrespo: questi prodotti contribuiscono a proteggere i capelli dall’umidità, contrastando l’effetto crespo e mantenendoli sempre disciplinati. Sieri e creme a base di oli naturali, come l’argan, vengono assorbiti meglio dai capelli. È sempre importante scegliere prodotti adatti alla propria chioma; Asciugare correttamente: è meglio non usare immediatamente il phon, ma farli asciugare un po’ all’aria, in modo naturale. Quando saranno parzialmente asciutti si può passare all’uso del phon, ricordandosi che è importante che siano del tutto asciutti prima di esporli all’umidità dell’ambiente; Non usare piastre nei giorni umidi: stirare i capelli con la piastra prima di uscire quando piove o è molto umido potrebbe aumentare le probabilità che si arriccino e diventino crespi, perché la piastra tende a disidratarli; Usare uno spray anticrespo: i prodotti anticrespo aiutano a prevenire l’effetto durante le giornate umide. Deve essere spruzzato sui capelli dopo averli acconciati; Non pettinarli: spazzolarli quando il clima è umido può farli arricciare ancora di più. Per prevenire l’effetto crespo è meglio acconciarli o riordinarli usando un pettine a denti larghi, ma se è possibile è ancora meglio evitare di pettinarli; Raccogliere i capelli: se non siete riusciti ad eliminare l’effetto crespo come desideravate, allora è meglio legare i capelli in uno chignon, così da proteggerli dall’umidità e limitare i danni. Oltre agli chignon vanno bene anche le trecce, perché riescono a proteggere la chioma dall’umidità.

Si tratta di qualche semplice consiglio da seguire nelle giornate più umide, in modo da non dover uscire con i capelli gonfi o troppo ricci, andando a contrastare l’effetto crespo che nessuno ama e che fa sempre perdere tempo davanti allo specchio perché non si riesce a trovare la giusta pettinatura per sentirsi a proprio agio.

