Questa sera, 31 luglio 2023, andrà in onda l’ultima puntata di “Temptation Island”, il reality dei sentimenti più amato e seguito d’Italia. Cosa succederà? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Temptation Island 2023, ultimi due falò di confronto: le anticipazioni dell’ultima puntata

Questa sera, 31 luglio 2023, andrà in onda l’ultima puntata di “Temptation Island“, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e ambientato in un resort di lusso in Sardegna, vicino a Cagliari. Dopo sei puntate di conclude quindi anche questa edizione, in attesa di “Temptation Island Winter“, l’edizione invernale del programma che farà il suo esordio il prossimo inverno. Erano sette le coppie che hanno deciso di partecipare a questa edizione del programma, per mettere in discussione il proprio amore e vedere se la loro relazione era salda oppure no. Solamente due coppie sono arrivate all’ultima puntata, le altre hanno già lasciato la trasmissione. I primi sono stati Manu e Isabella che, nonostante le tante differenze di vita, hanno deciso di uscire ancora fidanzati, dopo un falò di confronto anticipato. Stessa cosa è successa anche per alte due coppie, quelle formate da Gabriela e Giuseppe e quella formata da Alessia e Davide. Perla e Mirko invece hanno deciso di porre fine alla loro relazione, lui ha promesso alla single Greta che l’avrebbe contattata al di fuori, lei invece a deciso di rimanere e approfondire la conoscenza del tentatore Igor. Anche Manuel e Francesca hanno deciso di lasciarsi, Francesca ha detto di essere molto arrabbiata per quello che Manuel ha detto durante le varie settimane e di volere una storia diversa, basata sull’amore e non sulla dipendenza affettiva. Manuel, seppur in lacrime, ha accettato la decisione di Francesca e ha deciso di prendersi del tempo per se stesso. Quindi sono rimaste solamente due coppie, che questa sera faranno i loro ultimi falò di confronto e decideranno se lasciarsi o se rimanere insieme. Le coppie rimaste sono quelle formate da Ale e Federico e Vittoria e Daniele. Cosa succederà?

Temptation Island 2023: cosa succederà nell’ultima puntata?

Siamo ormai giunti alle battute finali dell’undicesima edizione di “Temptation Island“. Due le coppie ancora in gioco. La prima è quella formata da Ale e Federico e il cui finale sembra scontato. I due in pratica stanno vivendo gli ultimi giorni sull’isola già da single, entrambi infatti hanno chiesto di non vedere più filmati l’uno dell’altra, soprattutto per il totale distacco dimostrato da Federico nei confronti di Ale. Più volte infatti il giovane ha detto di non essere innamorato di lei. Finale tutto da scrivere invece per l’altra coppia, quella formata da Vittoria e Daniele. Nel video di anticipazione di vede Daniele gettare con rabbia una sedia dopo aver visto un video della fidanzata. Cosa sarà successo? Cosa decideranno di fare? Per scoprirlo non resta che aspettare questa sera. Inoltre, durante l’ultima puntata, vedremo cosa è accaduto alle varie coppia un mese dopo la fine dell’avventura sull’isola. Chi ha scelto di rimanere insieme lo sarà ancora?

Appuntamento per questa sera, in prima serata su Canale 5.