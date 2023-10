Con la fine della stagione estiva spesso si ha voglia di cambiare taglio di capelli. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, 5 tagli capelli uomo di tendenza per questo autunno 2023.

Tendenze tagli capelli uomo Autunno 2023

Sono davvero tante le tendenze tagli capelli uomo per questo Autunno 2023, con ciuffo, a spazzola, sfumati, lunghi, medi, mossi morbidi. Si sta andando verso forme morbide e lunghe, mentre per quanto riguarda le sfumature esse risultano essere molto più evidenti rispetto al passato, con linee graduali e scalature delicate. Insomma per questo autunno le tendenze capelli uomo spingono verso look meno definiti e più versatili, dove ad esempio non trovano spazio le rasature estreme e il taglio skin fade. Per questo mese, ma anche per l’inverno, torna prepotentemente di moda la frangia con basette e gli undercut dalla lunghezze scalate e progressive. Grande spazio anche ai capelli lunghi, soprattutto per i più giovani, basta pensare al fascino indiscusso di star come Jared Leto e Jason Momoa. Di tendenza anche le vie di mezzo, con ad esempio un bel ciuffo tirato indietro con il gel, come l’attore Timotheé Chalamet. Ma vediamo adesso insieme 5 tagli di capelli uomo di tendenza per questo Autunno 2023.

5 tagli capelli uomo per l’Autunno 2023: ecco qualche ispirazione di tendenza per lui

Dopo aver visto quali sono le tendenze tagli capelli uomo per l’Autunno 2023, vediamo adesso nel dettaglio 5 tagli capelli uomo che possono fare al caso vostro:

Mullet: taglio di grande tendenza è il mullet, ovvero quel taglio caratterizzato dai capelli corti sui lati e lunghi nella parte posteriore. Con questo taglio si ottiene un look ribelle e sbarazzino, adatto in particolare per chi ha un animo rock, ma anche per chi ha voglia di osare e ringiovanire il suo look. Con frangia: la frangia sarà l’assoluta protagonista dei tagli capelli donna di questo Autunno Inverno 2023 2024 ma lo sarà anche per quanto riguarda i tagli capelli uomo, in particolare la frangia lunga che, va detto, non è semplice da gestire ma l’effetto wow è davvero assicurato! Con ciuffo: uno dei tagli che non passa mai di moda è il taglio con ciuffo, a oggi uno dei più richiesti in assoluto. Si tratta di un taglio di facile gestione, adatto soprattutto per tutti coloro che non hanno troppo tempo di occuparsi dei propri capelli. Sfumati: una delle scelte preferite dagli uomini è optare per un taglio sfumato, che prevede capelli corti ai lati che sfumano gradualmente in capelli più lunghi sulla parte superiore della testa. A spazzola: altro taglio che non passa davvero mai di moda, soprattutto tra i giovanissimi. I capelli vengono pettinati dritti e fissati grazie all’utilizzo di un gel.

Questi che abbiamo visto sono quindi 5 tagli capelli uomo di tendenza per questa stagione autunnale. E voi, quale preferite tra questi?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Skims: il brand di Kim Kardashian debutta con una linea intimo da uomo

Consigli utili su come lavare le calze da uomo in cotone filo di scozia