Ci siamo, è in arrivo l’ultima Superluna dell’anno, chiamata Superluna del Raccolto. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quando è possibile vederla.

Superluna del Raccolto: come non perdersi l’ultima luna di settembre 2023

Nella notte tra il 28 e il 29 settembre 2023 è in arrivo un altro imperdibile fenomeno astronomico, ovvero la Superluna del Raccolto, che è anche l’ultima Superluna di questo 2023. A rendere questa Superluna così importante è la stretta connessione con l’equinozio d’autunno, che quest’anno si è verificato alle ore 8.50 di sabato 23 settembre. La Superluna del Raccolto raggiungerà il suo massimo splendore alle ore 10.57 di venerdì 29 settembre ma, visto che a quell’ora il sole sarà già alto nel cielo, il modo migliore per non perdersela è ammirarla questa notte, intorno alle 3.05. Questa Superluna del Raccolto sarà leggermente più grande rispetto alla Superluna del Cervo, che abbiamo potuto ammirare quest’estate, per l’esattezza lo scorso 3 luglio, con una distanza minima dalla terra di 362.552 chilometri. Sarà invece leggermente più piccola rispetto alla Superluna dello Storione e alla Superluna Blu di fine agosto scorso. Questa sera quindi, se non volete perdervi questo meraviglioso evento astronomico, non dimenticatevi di impostare la sveglia per essere certi di svegliarvi in tempo.

Perché si chiama Superluna del Raccolto?

La Superluna del Raccolto deve il suo nome ai nativi americani che la associavano ai mesi autunnali e soprattutto alla raccolta del mais. Agosto e Settembre erano infatti i mesi dedicati al raccolto. La Luna del Raccolto è considerata una Superluna perché il satellite si troverà in perigeo, ovvero nel punto della sua orbita più vicino alla Terra. Quest’anno inoltre questa Superluna del Raccolto assumerà un colore particolare, quasi simile alle sfumature dell’arancione. La Luna apparirà più grande ai nostri occhi proprio perché è molto più vicina a noi rispetto al solito, motivo, come appena detto, per cui viene definita Superluna. Secondo la NASA può apparire fino al 14% più grande e al 30% più luminosa rispetto alla classica Luna Piena. Questa circostanza si verifica tre o quattro volte l’anno, la Superluna del Raccolto sarà infatti l’ultima Superluna di questo 2023, dopo quella del Cervo del 3 luglio, dello Storione del 1° di agosto e la Superluna Blu del 31 agosto. Motivo in più per non perdersela!

La Superluna del Raccolto ha anche altri nomi, alcune tribù dei nativi la chiamano infatti la Luna del Calore perché si verifica all’inizio della stagione degli amori per i cervi. In alcune culture orientali invece la Luna del Raccolto coincide con la festa di metà autunno, una festa davvero molto antica. Durante questa festa ci sono processioni, pranzi in famiglia e la tradizionale preparazione dei moon cakes, da mangiare con una bella tazza di tè.

Quando sarà la prossima Superluna?

Come abbiamo appena visto, la Superluna del Raccolto del 29 settembre sarà anche l’ultima Superluna del 2023. La prossima Superluna si verificherà nel 2024, precisamente il 19 agosto. Poi ne avremo una il 18 settembre, una il 19 ottobre e infine, l’ultima del 2024, ci sarà il 24 novembre.

