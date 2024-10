L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 7 al 13 ottobre 2024 per ogni segno zodiacale

Scopriamo insieme l'oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre 2024 per ogni segno zodiacale.

Nel corso di questa settimana avremo il pianeta Venere nel segno zodiacale dello Bilancia. Tante novità in amore soprattutto per tutti i segno di Aria! Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo dal 7 al 13 ottobre 2024 per ogni segno zodiacale.

Ariete : ottime notizie dal punto di vista sentimentale, dopo un periodo buio torna il sereno all’interno della coppia e anche i single hanno ottime possibilità di conoscere qualcuno di speciale. Sul lavoro settimana tranquilla.

Toro : settimana abbastanza complicata sotto ogni punto di vista, sul lavoro imprevisti e contrattempi saranno all'ordine del giorno e anche in amore litigi e discussioni vi accompagneranno per tutta la settimana.

Gemelli : grandi notizie per i single! Le stelle sono con voi, sarete irresistibili e avrete ottime possibilità di fare breccia nel cuore di chi vi piace. Occhio solo al troppo nervosismo che potrebbe portare problemi sul lavoro.

Cancro : settimana importante per prendervi cura di voi stessi e del vostro benessere psico fisico, mettete in pausa i problemi almeno per questa settimana. Sul lavoro possibili nuove collaborazioni in vista.

Leone : settimana difficile sentimentalmente parlando, litigi e discussioni saranno all'ordine del giorno soprattutto a causa della troppa gelosia. Sul lavoro le cose vanno meglio ma avete bisogno di riposo.

Vergine: questa settimana sarà molto piacevole per chi è in coppia, passione e romanticismo saranno infatti all'ordine del giorno. Anche i single potrebbero avere occasioni interessanti. Sul lavoro tutto nella norma.

Bilancia : grande settimana dal punto di vista sentimentale, Venere è con voi e vi regalerà momenti davvero unici e indimenticabili. Sul lavoro tutto molto bene anzi, alcuni di voi potrebbero ricevere una promozione.

Scorpione : settimana no, sul lavoro saranno diverse le sfide che vi troverete ad affrontare e in amore le cose non andranno meglio. Litigi e discussioni saranno infatti protagonisti della vostra settimana. Cercate di lasciare andare il più possibile.

Sagittario : in amore tutto procede a gonfie vele anzi, alcuni di voi saranno finalmente pronti per il grande passo! Qualche intoppo sul lavoro ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi.

Capricorno: Marte vi regalerà tanta energia in più, nessuno riuscirà a fermarmi. Sarete più determinati che mai nel raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. In amore settimana tranquilla ma piacevole.

Acquario : ottima settimana per i single, potreste finalmente incontrare qualcuno che vi farà battere forte il cuore come non succedeva da tempo. Anche sul lavoro settimana ricca di soddisfazioni.

Pesci: settimana positiva in amore ma negativa sul lavoro, gli imprevisti e le discussioni con i colleghi potrebbero infatti essere all'ordine del giorno. Cercate di sfruttare il fine settimana per rigenerarvi e ricaricarvi.

L’oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre 2024: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati nella settimana che va dal 7 al 13 ottobre 2024 sono Ariete, Bilancia e Acquario. I meno fortunati sono invece Toro, Leone e Scorpione.