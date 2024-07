Sei alla ricerca di un trucco vivace e fresco per la bella stagione? Allora non puoi assolutamente perderti il sunset beach, già decretato da Tik Tok come trend protagonista dell’estate. Scopri insieme a noi di cosa si tratta e come realizzarlo.

Sunset blush: tutti i dettagli sul trend di TikTok

Nel dinamico mondo delle tendenze beauty, TikTok si conferma ancora una volta come il cuore pulsante delle mode più gettonate. Tra milioni di video e hashtag, il sunset blush è l’ultima ossessione make up che sta conquistando la piattaforma. Ispirato ai caldi colori dei tramonti estivi, questo look mescola tonalità di rosa, arancione e rosso per un effetto radioso e naturale. Oltre ad essere un trucco fresco e vivace per la bella stagione, si adatta perfettamente all’abbronzatura, rendendolo un must rispetto al tradizionale blush.

Le beauty guru della piattaforma hanno già proclamato il sunset blush come il trucco irrinunciabile dell’estate, e la community non potrebbe essere più d’accordo!

Sunset blush: come realizzare il trend virale di TikTok

Il sunset beach è un effetto fresco e divertente ottenuto con due tonalità luminose di blush liquido sfumate insieme, enfatizzato da un tocco di illuminante dorato. Può essere intensificato con tonalità vibranti per le pelli più scure o mantenuto delicato con tonalità pastello per le carnagioni chiare. L’importante è mantenere il gradiente del colore più caldo al centro del viso, passando da rosa a arancione o rosso. Ma come realizzarlo? Prima di tutto, prepara la pelle con un buon primer per ottenere una base uniforme e levigata. Usa blush liquidi o in crema per un effetto soft focus, più pigmentanti rispetto a quelli in polvere. Per evitare mescolature indesiderate, applica separatamente le due tonalità e l’illuminante, preferibilmente della stessa consistenza, sfumando con un pennello dal centro verso l’esterno del viso. Il dosaggio preciso è la chiave per un make up impeccabile, mentre l’illuminante può essere aggiunto dopo i blush per un tocco finale luminoso. Non dimenticare di chiudere il tuo look con un tocco finale: una spolverata di blush in polvere e cipria per fissare tutto alla perfezione. Concludi con una leggera spruzzata di spray fissante e il tuo sunset blush sarà pronto a farti brillare tutto il giorno!

