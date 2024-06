In che ordine si mette il trucco? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

In quale ordine si mette il trucco? Tutti i consigli

Noi donne ci trucchiamo quasi tutti i giorni, ma siamo certe di farlo nel modo giusto? Per truccarsi correttamente è bene seguire un ordine ben preciso, al fine di ottenere un make up perfetto. Innanzitutto la base trucco è fondamentale, in poche parole è l’impalcatura di un trucco perfetto. Infatti, se il viso è ben preparato, non sarà nemmeno necessario eccedere con il trucco occhi e labbra. Ovviamente è anche importantissimo preparare prima la pelle, il trucco infatti va applicato sul viso pulito. Ma andiamo adesso a vedere insieme qual è l’ordine corrette in cui truccarsi.

In che ordine truccarsi: la guida step by step

Come appena detto, per ottenere un make up perfetto è bene truccarsi seguendo un ordine ben preciso:

Preparare la pelle: prima di applicare qualsiasi tipo di prodotto make up è fondamentale che il viso sia pulito e idratato, mai applicare i trucchi su viso sporco e secco. Procedere quindi con la skincare, latte detergente, siero e crema idratante. La skincare va fatta ogni giorno, altrimenti anche il make up ne risentirà.

prima di applicare qualsiasi tipo di prodotto make up è fondamentale che il viso sia pulito e idratato, mai applicare i trucchi su viso sporco e secco. Procedere quindi con la skincare, latte detergente, siero e crema idratante. La skincare va fatta ogni giorno, altrimenti anche il make up ne risentirà. Primer : sulla pelle pulita e idratata si può passare all’applicazione del primer, al fine di uniformare la texture della pelle, minimizzare i pori e favorire la durata del trucco. Ne basta una piccola quantità da applicare con le dita o con il pennello su tutto il viso.

: sulla pelle pulita e idratata si può passare all’applicazione del primer, al fine di uniformare la texture della pelle, minimizzare i pori e favorire la durata del trucco. Ne basta una piccola quantità da applicare con le dita o con il pennello su tutto il viso. Fondotinta: dopo aver applicato il primer, possiamo passare all’applicazione del fondotinta. Si tratta di un prodotto fondamentale per uniformare il volto e coprire macchie e imperfezioni. Molto importante scegliere il colore giusto per la propria carnagione oltre a sceglierlo in base al tipo di pelle (grassa, mista, sensibile).

dopo aver applicato il primer, possiamo passare all’applicazione del fondotinta. Si tratta di un prodotto fondamentale per uniformare il volto e coprire macchie e imperfezioni. Molto importante scegliere il colore giusto per la propria carnagione oltre a sceglierlo in base al tipo di pelle (grassa, mista, sensibile). Correttore : ora è il momento del correttore, al fine di nascondere i difetti più evidenti, come per esempio le occhiaie sotto agli occhi. Il correttore si può applicare sia con le dita sia con il pennello e, fondamentale, applicarlo solo dove è necessario e non su tutto il viso, altrimenti si rischia di appesantire il trucco.

: ora è il momento del correttore, al fine di nascondere i difetti più evidenti, come per esempio le occhiaie sotto agli occhi. Il correttore si può applicare sia con le dita sia con il pennello e, fondamentale, applicarlo solo dove è necessario e non su tutto il viso, altrimenti si rischia di appesantire il trucco. Blush: a questo punto possiamo applicare il blush al fine di dare un aspetto più sano e luminoso al nostro volto. Il blush va applicato sulle guance e, chi vuole, può optare per il bronzer per creare invece un effetto abbronzato.

a questo punto possiamo applicare il blush al fine di dare un aspetto più sano e luminoso al nostro volto. Il blush va applicato sulle guance e, chi vuole, può optare per per creare invece un effetto abbronzato. Illuminante: se si vogliono creare dei punti luce sul viso bisogna mettere l’illuminante, sulla zona alta degli zigomi, sotto le sopracciglia e sulla punta del naso.

se si vogliono creare dei punti luce sul viso bisogna mettere l’illuminante, sulla zona alta degli zigomi, sotto le sopracciglia e sulla punta del naso. Primer occhi: essenziale al fine di uniformare l’ombretto, nel caso si voglia applicarlo.

essenziale al fine di uniformare l’ombretto, nel caso si voglia applicarlo. Ombretto : c’è chi lo ama, chi invece non lo mette mai, comunque è bene ricordare che va messo prima di matita e mascara.

: c’è chi lo ama, chi invece non lo mette mai, comunque è bene ricordare che va messo prima di matita e mascara. Eyeliner: ora è il momento di mettere l’eyeliner o la matita occhi, per ottenere uno sguardo magnetico.

ora è il momento di mettere l’eyeliner o la matita occhi, per ottenere uno sguardo magnetico. Mascara: ultimo step per quanto riguarda il trucco occhi, applicare il mascara appoggiando lo scovolino alla radice delle ciglia e pettinare poi verso l’alto e verso l’esterno.

ultimo step per quanto riguarda il trucco occhi, applicare il mascara appoggiando lo scovolino alla radice delle ciglia e pettinare poi verso l’alto e verso l’esterno. Labbra: le labbra sono le ultime a essere truccate, prima il primer, poi la matita, poi il rossetto e infine il gloss.

le labbra sono le ultime a essere truccate, prima il primer, poi la matita, poi il rossetto e infine il gloss. Spray fissante: per concludere applicare lo spray fissante affinché il trucco duri per tutta la giornata.

