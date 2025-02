Gonne e scarpe: le giuste combinazioni

Le gonne e scarpe si abbinano con slingback ma anche sneakers per un look per ogni occasione.

Alcuni capi sembrano non conoscere il passare del tempo e si adattano a ogni stagione e giorno dell’anno, anche grazie ai tanti modelli a disposizione. Un esempio sono proprio le gonne che, a prescindere dal momento, si abbinano molto bene alle varie calzature. Scopriamo insieme i migliori abbinamenti per gonne e scarpe e quali sono maggiormente idonei per il proprio outfit.

Gonne e scarpe

A prescindere dal modello, che può essere lungo o corto, oppure mini o ancora midi, le gonne sono un capo versatile indicato per ogni occasione e look. A seconda poi del modello, le gonne e scarpe sono considerate un binomio imprescindibile in grado di rendere ogni outfit ottimale e adatto ad ogni occasione e momento.

Molto femminili sono capi poi ai primi posti delle wishlist di ogni donna. Considerando poi, che tra poco, cominciano anche i saldi, optare per vari tipi di gonna aiuta sicuramente ad arricchire il proprio guardaroba con capi ogni volta diversi. A tal proposito, le collezioni moda presentano capi e look che possono essere e rappresentare delle vere e proprie chicche in questo ambito.

Le gonne che possono essere in vari modelli, come a portafoglio, in pelle o a ruota, sono garanzia di stile e quindi adatte per essere indossate in ogni momento. Ovviamente è fondamentale sapere abbinare quel modello a seconda del tipo di look. Per questa ragione, le gonne e scarpe sono sicuramente un abbinamento impareggiabile in ogni occasione.

Gonne e scarpe: abbinamenti

Come già detto, le gonne e scarpe sono un ottimo connubio. A tal proposito, ogni tipo di gonna si adatta perfettamente alla scarpa o alla calzatura. Sono diverse le calzature da abbinare a questo capo: dalle slingback agli stivali passando per i combat boots arrivando agli stivali sono alcune delle calzature adatte per questo look e outfit.

Tra le varie combinazioni di look non manca sicuramente la gonna in denim considerata un vero e proprio passe partout. Un capo perfetto da abbinare a varie calzature, ma le sneakers sono sicuramente l’ideale in quanto considerata una scelta comoda, confortevole ma anche ricercata e alla mise per ogni giorno dell’anno.

La gonna in pelle è un’altra soluzione ideale e adatta da indossare durante il periodo invernale anche perché adatta a un look un po’ più audace e indicato per occasioni diverse dal comuni. Un capo da indossare sia con collant pesanti ma anche stivali con tacco kitten in modo da ottenere una base impeccabile. Un look che piace e attira in ogni momento e ora del giorno.

Tra gli abbinamenti gonne e scarpe non manca il modello a portafoglio, quindi molto corto, perfetto da indossare con le slingback. Un look molto amato dalle influencer che sta impazzando sui social. Si può completare con dei collant in pizzo e un cardigan dalla maglia grossa. Un altro look è la gonna maxi in stampa animalier da abbinare alle Mary Jane per un look alla moda.

Gonne e scarpe: dove comprare

Per questo tipo di accessori e di abbinamento, le opzioni si possono comprare direttamente sul sito di Amazon dove vi sono varie offerte e promozioni indicate. Qui sotto abbiamo scelto le migliori tipologie di gonne e scarpe tra le più desiderate e volute dalle consumatrici di questo e-commerce con una descrizione di ogni prodotto.

1)Kate Kasin gonna da donna in velluto a coste

Un modello di gonna molto corta in velluto a coste in grado di valorizzare il fisico. Molto elegante con cerniera frontale e bottoni sul davanti. Indicata per ogni look. Ha tasche frontali che conferiscono uno stile retrò ma anche tanto fascino. Si adatta perfettamente al corpo ed è un modello molto versatile.

2)If Fashion stivali stivaletti al polpaccio

Un paio di stivali arricciati tipici da biker, quindi da motociclista. Realizzati in sintetico ad altezza polpaccio. La chiusura è con la fibbia e disponibili in vari colori tra cui il nero, il marrone, ma anche altre tonalità.

3)Miraazzurra scarpe da donna décolleté con cinturino

Sono delle scarpe dalla punta décolleté con il tacco kitten heel, quindi a gattino. La punta di queste scarpe è appuntita con design moderno e chiusura a cinghia per poterla regolare. Hanno un design classico con la fibbia. Si possono regolare facilmente. In pelle e indicate per ogni tipo di look.

Nell’abbinamento gonne e scarpe, i mocassini sono sicuramente la calzatura idonea.