Pochette piatte: i modelli di stagione

Le borse sono un must e un accessorio imprescindibile di ogni look. Tra i tanti modelli, le pochette piatte sono molto apprezzate e desiderate. Scopriamo quale usare e comprare.

Pochette piatte

Tra tutti i tipi di borsa, le pochette piatte sono dei modelli che risaltano poco. Solitamente si indossano in occasioni speciali come cerimonie o eventi di gala. Invece, per le loro dimensioni e lo stile, si rivelano senza dubbio un tipo di borsa a cui prestare attenzione e adatta sia per il giorno che per la sera.

Vanno benissimo per il giorno ma in tal caso si consiglia di scegliere una forma a busta. Un tipo di borsa del genere permette infatti di contenere documenti o anche il laptop, quindi indicato per il lavoro. Nel caso si voglia far esaltare questo tipo di borsa, è bene puntare su dei cappotti dai colori neutri.

Le pochette piatte si trovano poi in varie colorazioni: verde prato, ma anche bordeaux oppure giallo o ancora beige. Per la sera è consigliabile un modello di forma allungata cercando di giocare un po’ su i contrasti cromatici. Per esempio, è possibile abbinare il rosso il ciliegia oppure il vigogna e il nude.

Coloro che invece non amano rischiare, possono attenersi a un solo colore, quindi indicato non solo per il look ma anche per la pochette.

Pochette piatte: modelli

A metà strada tra una clutch e un porta documenti, le pochette piatte sono l’ultimo modello di borsa adatto per ogni evenienza, sia di giorno che di sera. Si comincia a parlare di questo tipo di borsa anche perché hanno iniziato a farsi strada nelle passerelle.

Sono poi borse considerate particolarmente versatili, quindi indicate per ogni occasione e momento sia del giorno che della sera. Il modello a busta si trova poi in tantissime varianti, come stanno dimostrando i grandi marchi e brand di moda.

Infatti le pochette piatte sono disponibili sia nella versione colorata ma anche con stampa a coccodrillo per coloro che vogliono maggiormente rischiare. Alcuni stilisti puntano poi a modelli lunghi chi dal design minimal, magari con una tracolla che è possibile regolare.

Alcuni stilisti poi scelgono delle pochette che siano particolarmente eleganti, quasi fossero cartelle documenti da portare al lavoro in ufficio. Alcuni stilisti invece puntano su delle tipologie un po’ più classiche magari da abbinare all’abito che si sta indossando in quel momento.

Pochette piatte: ordine Amazon

Sono borse molto piccole ma capienti da ordinare direttamente da Amazon con le tante offerte promozioni a disposizione. Se si clicca l’immagine è possibile notare le caratteristiche di ognuno. Qui abbiamo selezionato le migliori pochette piatte da indossare in ogni Momento della giornata.

1)Miss Lulu pochette donna

Una pochette molto piccola, ma capiente ed elegante adatta per occasioni quali matrimoni e feste. Offre diversi scomparti con chiusura a bottone e catenella in oro bianco che è possibile staccare per trasformarla in un modello compatto. Molto elegante e versatile.

2)Uborse pochette eleganti per cerimonia

Un modello di borsetta molto piccola con diamanti incastonati che brillano. La tracolla è annodata per mantenere le spalle comode. Realizzata in tessuti morbidi ed è in grado di contenere l’essenziale come portachiavi, rossetto, ecc.

3)Tracollina borsa donna in pelle

Una borsetta molto piccola da spalla in pelle da trasportare come fosse una pochette. La tracolla è removibile e ha una tasca interna con zip. Indicata per ogni stagione e occasione.

