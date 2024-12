Quali sono i colori di tendenza di questo inverno 2024 2025? Come abbinarli in base all’armocromia? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Armocromia inverno 2024: i colori per questa stagione

L’armocromia ormai sta spopolando da diversi anni, ovvero il capire quali sono i colori che ci stanno bene, in base alle nostre caratteristiche cromatiche, ovvero dal colore dell’incarnato, a quello degli occhi a quello dei capelli. Ognuna di noi, a seconda delle proprie caratteristiche cromatiche, ha colori in gradi di valorizzare al meglio non solo il volto, ma l’intera figura. Adesso soffermiamoci su quelli che sono i colori di tendenza di questo inverno 2024 2025, per poi scoprire insieme a chi stanno bene:

Grigio : è uno dei colori di tendenza dell’inverno da sempre, colore spento ma se indossato bene in grado di trasmettere eleganza e femminilità.

: è uno dei colori di tendenza dell’inverno da sempre, colore spento ma se indossato bene in grado di trasmettere eleganza e femminilità. Bianco: è un colore più di tendenza nelle stagioni calde, in particolare in estate, ma anche questo invece si appresta a essere protagonista, soprattutto di look formali e chic.

è un colore più di tendenza nelle stagioni calde, in particolare in estate, ma anche questo invece si appresta a essere protagonista, soprattutto di look formali e chic. Bordeaux : è il colore di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, perfetto per ogni tipo di look.

: è il colore di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, perfetto per ogni tipo di look. Verde oliva: nuance da tenere ben a mente perché sarà di tendenza per diverso tempo. Una tonalità che abbiamo visto anche sulle ultime passerelle.

nuance da tenere ben a mente perché sarà di tendenza per diverso tempo. Una tonalità che abbiamo visto anche sulle ultime passerelle. Marrone : uno dei colori più indossati durante le stagioni fredde, protagonista quindi anche quest’anno.

: uno dei colori più indossati durante le stagioni fredde, protagonista quindi anche quest’anno. Blu: infine il blu scuro, colore super elegante.

Armocromia inverno 2024: i 4 gruppi

Prima di vedere insieme a chi sono consigliati i colori di tendenza dell’inverno 2024 2025, vediamo un attimo di capire quali sono i 4 gruppi dell’armocromia:

Donna autunno : le caratteristiche della donna autunno sono la pelle ambrata, dorata o olivastra, i capelli biondi, castani o rossi e gli occhi verdi, azzurri, castano o nero.

: le caratteristiche della donna autunno sono la pelle ambrata, dorata o olivastra, i capelli biondi, castani o rossi e gli occhi verdi, azzurri, castano o nero. Donna inverno: siete una donna inverno se avete la pelle olivastra, i capelli scuri, castano o neri, e gli occhi castani, neri o azzurro chiaro.

siete una donna inverno se avete la pelle olivastra, i capelli scuri, castano o neri, e gli occhi castani, neri o azzurro chiaro. Donna primavera : per essere primavera dovete avere la pelle chiara con sottotono caldo, gli occhi azzurri, verdi, o ambra e i capelli rossi, biondi o castano chiari.

: per essere primavera dovete avere la pelle chiara con sottotono caldo, gli occhi azzurri, verdi, o ambra e i capelli rossi, biondi o castano chiari. Donna estate: infine una donna estate ha la pelle medio chiara con sottotono rosato, i capelli biondo chiaro o castano medio, e gli occhi azzurri, verde acqua o grigi.

Armocromia inverno 2024: i colori da indossare in base al proprio gruppo

Abbiamo appena visto quali sono i 4 gruppi dell’armocromia e quali sono le caratteristiche di ognuno. Ora quindi che sapete a quale gruppo appartenete, andiamo a vedere insieme quali sono i colori di tendenza di questo inverno che vi stanno bene: