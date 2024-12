E’ ora di fare un recap di tutte quelle che sono le tendenze moda dell’autunno inverno 2024 2025. Vediamo quindi insieme, all’interno di questo articolo, i capi e gli accessori must have di queste stagioni fredde.

Tendenze moda autunno inverno 2024 2025

E’ tempo di fare un recap di tutte quelle che sono le tendenze moda dell’autunno inverno 2024 2025. Durante le sfilate di inizio anno abbiamo avuto un’anticipazione di quali sono i capi e gli accessori per l’autunno inverno 2024 2025. Per quanto riguarda le calzature, di tendenza ad esempio gli stivali alti e gli stivali texani, tornati prepotentemente alla ribalta. Per l’abbigliamento abbiamo per esempio le gonne, i cappotti, i piumini e i collant. Per quanto riguarda invece i colori, il colore di tendenza di questo autunno inverno 2024 2025 è il bordeaux. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono i capi e gli accessori d tendenza queste stagioni fredde.

Tendenze moda autunno inverno 2024 2025: i capi must have

Iniziamo con il vedere insieme quelli che sono i capi e le tendenze dell’autunno inverno 2024 2025:

Piumino: questo autunno inverno 2024 2025 è tornato di tendenza il piumino, purché sia elegante. Sia ai modelli crop e a quelli super colorati.

Cappotto : restando in tema di soprabiti, ecco il cappotto, uno dei capi più amati e indossati in inverno. Oltre ai classici di colore nero e marrone, quest’anno via libera anche a quelli più colorati, come quelli rossi o verdi.

Cappotto: restando in tema di soprabiti, ecco il cappotto, uno dei capi più amati e indossati in inverno. Oltre ai classici di colore nero e marrone, quest'anno via libera anche a quelli più colorati, come quelli rossi o verdi.

Gonne: uno dei capi femminili sempre di tendenza, questo autunno inverno soprattutto le gonne midi sono quelle che vanno di più.

No pants: una delle tendenze più eccentriche di quest'anno, quella quindi di non indossare i pantaloni ma puntare su culotte o shorts cortissimi, in moda da rendere le gambe super protagoniste.

Collant: grande ritorno dei collant, soprattutto quelli colorati. L'azzurro il colore più in voga.

Tartan: grande ritorno del tartan, non solo camicie ma anche pantaloni e giacche caratterizzate dall'iconici quadrati.

Animalier: diciamo la verità, la moda animalier è sempre di tendenza, quindi guai a non avere almeno un capo autunnale o invernale a stampa animalier.

Boho: infine ampio spazio anche allo stile bohemien, vestiti colorati caratterizzati da fiori, balze e ruches.

Tendenze moda autunno inverno 2024 2025: gli accessori must have

Dopo aver visto quelli che sono i capi e le tendenze dell’autunno inverno 2024 2025, soffermiamoci sugli accessori, come scarpe e borse: