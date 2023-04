Succession 5, si farà? Cosa sappiamo

Lo scorso 3 aprile, su Sky è uscita la quarta e attesissima stagione della serie televisiva “Succession“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, se ci sarà o meno una quinta stagione.

Succession: di cosa parla la serie televisiva

La serie televisiva statunitense “Succession” è considerata un vero e proprio successo della serialità contemporanea. A crearla è stato Jesse Armstrong, mentre è stata prodotta da Will Ferrel e Adam McKay. La serie televisiva racconta delle dinamiche di potere della famiglia Roy, guidata da Logan, un ricco imprenditore nel campo dei media, con un impero che va dalla televisione, ai giornali, ai parchi divertimento. “Succession” ha come obiettivo quello di raccontare una famiglia ricca e potente degli Stati Uniti di oggi, con quindi tutte le implicazioni socio-economiche che ne conseguono. Oltre a Logan, interpretato dall’attore britannico Brian Cox, troviamo la moglie Marcia, interpretata dall’attrice palestinese Hiam Abbas e i quattro figli del ricco imprenditore, avuti da matrimoni diversi: Kendal (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snock), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck). Nella serie televisiva “Succession” viene mostrata, in maniera dura e tagliente, la relazione fra i membri della famiglia, dove spesso ai rapporti di amore e fratellanza si sostituiscono quelli di potere e supremazia.

Succession: ci sarà la quinta stagione?

“Succession” è una serie televisiva che ha avuto davvero un successo travolgente. Questa serie riesce a incorporare diversi generi, unisce infatti elementi delle migliori commedie, delle migliori tragedie, dei migliori drammi famigliari e infine delle migliori storie sulle dinamiche di potere. Grazie a questa serie televisiva si è in grado di percepire le insicurezze, le fragilità, che i ricchi possono avere, a dispetto di quanto si possa pensare. La serie ha vinto inoltre numerosi premi tra cui il Golden Globe per la migliore serie televisiva e due Emmy Awards come miglior serie drammatica.

La quarta stagione di “Succession” è stata però l’ultima, non ci sarà infatti una quinta stagione. Il regista, Jesse Armstrong, aveva già annunciato in una intervista al New Yorker che la fine della serie televisiva era ormai prossima:

“Non ho mai pensato che tutto questo potesse andare avanti per sempre. La fine è sempre stata un pò presente nella mia mente. Dalla seconda stagione ho cercato di pensare: è la prossima, o è quella dopo, o è quella dopo ancora?

Dopo aver deciso che la quarta sarebbe stata l’ultima stagione, Armstrong ha voluto comunicarlo al suo pubblico.

“Non nascondiamo molto le sorti dello show. Sento una responsabilità nei confronti del pubblico e personalmente non mi piacerebbe la sensazione di “Oh, è così ragazzi. Quella era la fine”. Non mi piacerebbe in uno spettacolo. Penso che mi piacerebbe sempre sapere che sta per finire.”

Vi ricordo che la quarta e ultima stagione della serie televisiva “Succession” va in onda con un nuovo episodio ogni lunedì sera, alle 21.15 su Sky Atlantic (Canale 110). Gli episodi in tutto sono dieci. La serie si può inoltre vedere sulla piattaforma di streaming NOW, previo abbonamento, e on demand su Sky Go. Per via del doppiaggio “Succession” arriva in Italia con un ritardo di otto giorni rispetto agli Stati Uniti.