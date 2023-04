In arrivo lunedì 3 aprile 2023 Succession 4 non vede l'ora di coinvolgere i suoi fan con una storia tutta da vivere: alla scoperta della trama

La quarta e ultima stagione di Succession arriva lunedì 3 aprile 2023 e i fan non vedono l’ora di buttarsi in una nuova avventura. Che cosa sappiamo sulla trama dell’ultimo capitolo? Le anticipazioni parlano di una storia avvincente e ricca di colpi di scena, perciò andiamo alla scoperta del quarto capitolo di Succession.

Succession 4: la trama della quarta e ultima stagione

La nota serie-tv HBO creata da Jesse Armstrong racconta le dinamiche di potere e di successo della famiglia Roy. A capo di quest’ultima c’è Logan, un ricco imprenditore nel settore dei media, il cui impero si sposta dalla televisione, ai giornali fino ad arrivare ai parchi divertimento. L’obiettivo (riuscito) è quello di raccontare la vita di una delle più ricche famiglie degli States, controversie e difficoltà comprese.

Il finale della terza stagione ci aveva fatto vivere lo scontro tra Logan e i suoi tre figli Shiv/Siobhan, Kendall e Roman: la situazione, arrivata alle strette, era peggiorata tanto da arrivare a una rottura definitiva per colpa anche del tradimento del marito di Siobbhan. A quanto pare la trama di Succession 4 ripartirà proprio da qui e inizierà con un colpo di scena niente male: la vendita della Royco al visionario imprenditore Lukas Matsson. La vendita dell’azienda darà vita a nuove dinamiche di famiglia e nuove questioni economiche: da una parte ci saranno i tre fratelli, uniti con l’obiettivo di lanciare un proprio impero dedicai ai media, dall’altra ci sarà il padre, pronto a pensare come spendere i soldi ricavati dalla vendita. In Succession 4 sono previste crisi e nuove tensioni, ma sono previste anche domande riguardo i singoli personaggi. Riuscirà la famiglia a superare anche questa nuova crisi? La risposta la offrirà solo la serie, in arrivo su Sky Atlantic lunedì 3 aprile 2023 alle ore 21:15.

Il cast di Succession 4

Nel quarto e ultimo capitolo di Succession torneranno i noti personaggi della serie, ovviamente, nonché i principali protagonisti. Ci saranno, quindi:

Brian Cox

Jeremy Strong

Sarah Snook

Matthew MacFayden

Nicholas Braun

Kieran Culkin

Alan Ruck

J Smith Cameron

Non solo. In Succession 4 torneranno anche altri personaggi definiti “di supporto”, come:

Peter Friedman

David Rasche

Fisher Stevens

Hiam Abbass

Justine Lupe

Scott Nicholson

Zoe Winters

Jeannie Berli

Possibili anche nuovi ritorni, come quello di Dagmara Domińczyk nel ruolo di Karolina Novotney, Juliana Canfield, Annabelle Dexter-Jones nel ruolo di Naomi Pierce, e Hope Davis nel ruolo di Sandy Furness, figlia di Sandi.

Previsto anche un colpo di scena inaspettato: in Succession 4 potrebbe tornare anche Cherry Jones nel ruolo di Nan Pierce, direttrice della PGM.

Quando e dove vedere Succession 4

La quarta e ultima stagione di Succession uscirà in Italia lunedì 3 aprile 2023 in prima serata su Sky Atlantic, su NOW (in abbonamento) e su Sky Go on demand.

L’uscita dei dieci episodi è prevista ogni lunedì, quindi Succession terrà compagnia ai suoi fan per un bel po’ di tempo.

Sebbene la speranza sia sempre l’ultima a morire, ormai è da considerarsi ufficiale: Succession terminerà con la quarta stagione e, purtroppo, non ci sarà un quinto capitolo.