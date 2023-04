Brian Cox: chi è l’attore protagonista di Succession

Ormai tutto il mondo lo conosce come uno dei protagonisti assoluti, forse IL protagonista, dello show Succession, arrivato alla sua quarta stagione. Lui si chiama Brian Cox e in realtà è un attore britannico molto noto e molto apprezzato all’interno del mondo del cinema e della televisione. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui, tra vita privata e carriera professionale.

Brian Cox: tutto sull’attore di Succession

Brian Cox è nato a Dundee il 1° giugno 1946 sotto il segno dei Gemelli e attualmente ha 76 anni (va per i 77). Suo padre, Charles McArdle Campell Cox era un macellaio e purtroppo muore quando Brian ha solamente 8 anni. La mamma, Mary Ann Guillerline, di professione era un’operaia.

I suoi studi avvengono presso la London Academy of Music and Dramatic Art ed è proprio dagli anni dello studio che Brian Cox comincia a sentire una forte passione verso il mondo del teatro.

Conclusi gli studi Cox decide di dedicarsi a tutto tondo alla recitazione e comincia a prendere parte a numerosi spettacoli di teatro, ma anche a entrare nel cast di alcune serie-tv e film.

Se invece dobbiamo parlare di successo, o meglio di debutto, si deve aspettare il 1986, anno in cui Brian Cox viene chiamato a entrare a fare parte del cast di un film cult del cinema. Si tratta di Manhunter – Frammenti di un omicidio, in cui ottiene la parte di Hannibal Lecter.

Quell’esperienza incredibile segna per lui l’inizio di una carriera incredibile. Nel 1988, due anni dopo quel debutto fortunato, Brian Cox recita in Tito Andronico di Shakespeare e vince il Laurence Olivier Award (lo aveva vinto anche nel 1984 per Il teschio del ratto).

Anni Novanta e Duemila: la carriera di Brian Cox prende il volo

Se nel corso degli ultimi anni 80 Brian Cox comincia a farsi conoscere all’interno del panorama cinematografico e televisivo, con l’inizio degli anni 90 la sua carriera fa un incredibile balzo in avanti. Brian Cox recita sia in parti minori, sia in parti di spicco e in ogni caso diventa uno degli attori più ricercati del momento. Si ricordano a tale proposito titoli quali: Il processo di Norimberga (interpreta Herman Goring e vince anche un Emmy Award e una nomination al Golden Globe), L’agenda nascosta, Rob Roy, Il collezionista, Rushmore, Il ladro di orchidee, The Ring, La 25ma ora, Troy, Braveheart – Cuore impavido, Match Point e Zodiac.

Nel 2003 Brian Cox partecipa anche come doppiatore al videogioco Manhunt e lo fa nei panni del regista snuff. Partecipa anche come ospite a una puntata di Top Gear e nel 2003 interpreta William Stryker nel film X-Men 2. Passano gli anni ma le esperienze non cessano di arrivare. Brian Cox, infatti, continua a recitare in altri progetti, come Penny Dreadful (2016, dove interpreta Ethan Chandler), mentre nel 2017 interpreta Winston Chruchill nel film omonimo.

Tra i suoi progetti più recenti si ricorda Succession, serie per la quale nel 2020 vince anche il suo primo Golden Globe. Nel 2023 la serie arriva alla sua quarta stagione e il successo del progetto è mondiale.

La vita privata di Brian Cox

Brian Cox pare essere stato sposato due volte. La donna che per prima ha rapito il suo cuore è stata Caroline Burt, con la quale è stato sposato dal 1968 al 1986. Da tale matrimonio sono nati due figli, un maschio e una femmina. Nel 2002 Brian Cox sposa invece Nicole Ansari e da questo matrimonio sono nati due figli: uno nel gennaio dello stesso anno, l’altro nell’ottobre del 2004.