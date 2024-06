Salutiamo le acconciature estremamente tirate e ordinate: le tendenze capelli della Primavera/Estate 2024 abbracciano trecce romantiche, chiome ondulate e code selvagge, rendendo omaggio allo stile country.

Stile country: le tendenze capelli Primavera/Estate 2024

Diamo ufficialmente il via alla stagione della countrymania. Dal mondo della musica, con i nuovi album di Lana del Rey e Beyoncé, al mondo fashion, dove le passerelle d’alta moda sono state letteralmente invase da giacche con frange, pantaloni a gamba larga, copricapi oversize e camperos, lo stile western sta dominando le tendenze Primavera/Estate 2024. E i capelli non sono da meno! Diamo un’occhiata alle acconciature country più richieste della stagione da cui prendere ispirazione:

Treccine classiche

Le treccine classiche sono un elemento fondamentale dello stile country. Puoi optare per due varianti: portarle basse ai lati del viso per un look romantico e delicato, oppure lasciarle libere in pieghe dalla texture spettinata per un’aria più selvaggia e naturale.

Chioma cotonata

Le acconciature vaporose sono un’icona intramontabile dello stile country. Questo tipo di acconciatura si caratterizza per un notevole volume e un aspetto cotonato, che conferiscono un tocco audace e glamour.

Chioma ondulata

Se desideri un look naturale e sbarazzino, l’acconciatura ondulata e spettinata è la scelta perfetta. Puoi creare onde morbide e fluide utilizzando un ferro arricciacapelli e poi pettinando delicatamente i capelli per ottenere un aspetto spettinato e casual.

Coda selvaggia

Un’altra acconciatura semplice ma ideale per chi desidera uno stile country è la coda. Basta raccogliere i capelli in una coda bassa o alta, lasciando cadere alcuni ciuffi intorno al viso, per creare un risultato selvaggio e spettinato.

Per quanto riguarda i colori, le nuance più in voga sono i toni caldi e terrosi che richiamano la bellezza della natura. Tonalità come marrone, bronzo e rame sono la scelta ideale per creare un look naturale e autentico. Il biondo dorato e il castano chiaro, invece, sono perfetti per aggiungere luminosità al viso, mentre i toni del rosso e dell’arancione possono dare un tocco di vivacità e calore al look. Che tu scelga una coda selvaggia, delle trecce romantiche o una chioma audace, non puoi assolutamente perderti queste acconciature! Osa con i colori di capelli, sperimenta nuovi stili e divertiti a creare irresistibili look country per la Primavera/Estate 2024!

