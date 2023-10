Le stelle indossate da Kate Middleton per la Giornata mondiale della salute mentale nascondono un segreto

Gli orecchini a forma di stelle indossati da Kate Middleton per la Giornata mondiale della salute mentale nascondono un segreto. La principessa ha scelto dei gioielli che hanno un significato profondo.

Kate Middleton non lascia mai nulla al caso. La principessa è una vera e propria icona di moda e studia con grande cura ogni dettaglio. Questa sua attenzione scrupolosa la spinge ad inserire nel suo stile anche dei messaggi speciali o significativi. Anche in occasione della Giornata mondiale della salute mentale ha scelto di dare un significato profondo ai gioielli che ha scelto. Ha confermato la sua grande propensione a comunicare attraverso i suoi outfit, con un paio di orecchini indossati nelle ultime ore, in occasione della sua partecipazione ad una serie di attività e workshop che si sono tenute al Factory Works di Brimingham, dedicate proprio a questa giornata così importante. Si tratta di una ricorrenza importante, che la principessa ha deciso di omaggiare anche con la scelta di questo accessorio speciale, un paio di orecchini del brand EarSass ricevuti in regalo, lo scorso giugno, da Sarah Renton, allenatrice della quadra under 14 del Maidenhead.

Il significato degli orecchini scelti da Kate Middleton per la Giornata mondiale della salute mentale

Non sono solo semplici gioielli, ma anche custodi di una storia molto dolorosa. Stiamo parlando della storia di Issy Phipps, la figlia della coach Renton, che si è suicidata lo scorso aprile all’età di 17 anni. La giovane era un’atleta, una ragazza circondata da amici, come ha raccontato la madre e come ha riportato Tatler. Nonostante questo, faceva i conti con una profonda depressione. In sua memoria, la cugina Sophie McGown, che gestisce il marchio di gioielli, ha deciso di creare questo modello, due stelline placcate oro 18 carati, chiamati Issy Star, e attivare una racconta fondi. “Questi orecchini sono un omaggio alla bella cugina di Sophie, Issy Phipps, che si è tolta la vita il 29 aprile del 2023, era un’anima incredibilmente bella e ora una bellissima stella” si legge sul sito. Per ogni paio venduto, disponibile al costo di 30,95 euro sul sito del brand, verranno donate 5 sterline a Brave Mind, organizzazione benefica che si occupa di sensibilizzare i club sportivi di rugby e le scuole sull’importanza della salute mentale. Per questo Kate Middleton ha deciso di indossare questi orecchini proprio durante la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Un gesto molto importante, che non è passato inosservato. La principessa voleva portare l’attenzione su questa storia triste e toccante, per ricordare quanto sia importante parlare della salute mentale e sensibilizzare su questo argomento. Anche la moda può diventare un modo per mandare messaggi importanti.

