Un giorno nella vita di un attore greco-australiano in California

La vita di un attore può sembrare scintillante, eppure per George H. Xanthis, un greco-australiano che vive nella Bay Area di California, la quotidianità è intrecciata con tradizioni culturali profonde. Immaginate una giornata che inizia come tante altre, ma con quel tocco unico che riflette le sue origini e la passione per il suo lavoro. Dalla cura della pelle alla preparazione del caffè, ogni gesto diventa un omaggio alle sue radici.

Una routine che parla di identità

Il mattino di George comincia con un rituale che è diventato parte integrante della sua vita. “Shower. Sh*t. Shave,” dice, sottolineando che, sebbene possa sembrare un modo di dire australiano, rappresenta una verità universale. La cura della pelle, in particolare, ha assunto un’importanza crescente da quando è entrato nel mondo del cinema. Durante le riprese di ‘The Chosen’, ha scoperto l’importanza dell’idratazione, scegliendo un prodotto che sua moglie utilizzava durante la gravidanza: la crema MooGoo. “Mi fa sentire come se stessi lavando il viso con un dessert cremoso e profumato,” confessa, e chissà, magari anche tu potresti provare a fare lo stesso!

La cura dei capelli è un altro aspetto fondamentale della sua routine. George e sua moglie hanno scoperto il marchio APIVITA durante il loro viaggio di nozze nelle isole greche. Questo prodotto, utilizzato nel loro hotel di Creta, ha conquistato il loro cuore grazie al suo profumo inebriante e alla capacità di lasciare i capelli freschi e puliti dopo una giornata trascorsa al mare. “Quando ho visto che APIVITA era disponibile negli Stati Uniti, non ho potuto resistere a fare scorta,” dice con orgoglio. Chi non ama circondarsi di prodotti che evocano ricordi speciali?

Caffè e cultura australiana

Dopo essersi sistemato, George si dedica alla preparazione di un caffè, e qui entra in gioco la sua esperienza con la moglie, barista formata in una delle capitali del caffè del mondo: Melbourne. “Ho imparato a fare un perfetto flat white grazie a lei,” racconta. Utilizzando una macchina da caffè Breville Barista Touch, cercano di replicare quella magia australiana nella loro cucina di San Francisco. “Non puoi certo trascurare la qualità dei chicchi,” aggiunge, riflettendo sulla sua ricerca dei migliori chicchi di caffè, anche viaggiando fino a San Francisco per rifornirsi dai caffè Bluestone Lane, dove il sapore di Melbourne si fa sentire negli Stati Uniti.

Ma se la caffeina diventa eccessiva, George ama concedersi una tazza di tè Rooibos, preparato con cura in una mug T2 ispirata a Sydney. Questo tè, molto amato da sua moglie sudafricana, è una dolce coccola che non richiede zucchero, solo un filo di latte per completarne il sapore. “È un modo perfetto per bilanciare la giornata dopo una buona dose di caffeina,” dice con entusiasmo. E tu, quale bevanda preferisci per ricaricarti?

Tradizioni culinarie australiane

La nutrizione è fondamentale, soprattutto durante le lunghe giornate di riprese. George non può fare a meno di uno snack tipicamente australiano: il Vegemite. “È ricco di proteine e povero di calorie, e il suo sapore salato è il modo migliore per combattere la fame durante le lunghe attese sul set,” spiega. Questo alimento non è solo un comfort food, ma rappresenta un legame con le sue radici, rendendo la sua casa californiana più simile al suo passato in Australia. Non è curioso come il cibo possa raccontare storie così profonde?

Alla fine della giornata, George ama rilassarsi con un buon bicchiere di vino. Durante una visita nella Napa Valley, ha scoperto una cantina con un nome familiare, Levendi, che lo ha colpito profondamente. “I proprietari erano greci, e condividere la loro storia di immigrazione è stata un’esperienza toccante,” racconta. Con un sorso del loro Cabernet Sauvignon, George si sente trasportato indietro nel tempo, celebrando le sue radici e la sua nuova vita in California. E tu, quali tradizioni culinarie porti con te nella tua vita quotidiana?