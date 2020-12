Per accogliere il nuovo anno si è soliti fare liste di buoni propositi che comprendono l’iscrizione in palestra, diete, cambi look e obiettivi da raggiungere. Scegliere un buon profumo potrebbe anche essere una buona idea per iniziare il 2021 con la carica giusta.

Perché non farlo in base al segno zodiacale?

Coordinare le fragranze alle caratteristiche del nostro segno può risultare interessante, se non addirittura motivante! Potrebbe anche essere un’idea regalo dell’ultimo minuto, se ancora non avete completato la vostra lista per Natale. Un segno di buon auspicio molto gradito. Scopriamo insieme quali sono i profumi più giusti per i segni zodiacali.

Profumi per segni zodiacali

I segni zodiacali si distinguono gli uni dagli altri per via delle diverse caratteristiche.

Advertisements

La stessa cosa vale per i profumi e le loro fragranze. Scegliere il profumo più adatto a noi, in base alle caratteristiche del segno zodiacale a cui apparteniamo, può farci approfondire lati del nostro carattere che ancora non avevamo esplorato e può quindi darci la spinta per affrontare il nuovo anno con più grinta.

Scegliere i profumi in base ai segni zodiacali di partner, parenti e amici può anche essere una bellissima idea regalo.

Super personalizzato e creativo, magari accompagnato ad un bigliettino che descriva le caratteristiche della persona a cui stiamo facendo il regalo, abbinate alle fragranze che compongono il profumo scelto per lei.

Il profumo per l’Ariete

L’Ariete è uno dei segni dello zodiaco caratterizzato da un’energia senza pari. Energia che lo spinge a non tirarsi indietro se posto davanti a nuove sfide e che lo rende anche molto competitivo, specialmente in campo lavorativo. Per questo, la pianta che più racchiude le caratteristiche del segno è l’ulivo. Famosa per la sua longevità si trova nel profumo Fiore d’Ulivo di Xerjoff Casamorati. La fragranza risulta fresca anche grazie alla scorza di limone e alle foglie di basilico nelle note di apertura, mentre l’ulivo nelle note di cuore e l’ambra e i muschi in quelle di fondo, rimandano alle atmosfere tipiche della vegetazione mediterranea.

Il profumo per il Toro

Il Toro trova sicurezza nelle sue abitudini. Per questo motivo tende a cercare relazioni stabili e durature e anche nel campo del lavoro tende a mantenere quella giusta dose di realismo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il fiore che più rispecchia le caratteristiche del Toro è il gelsomino. In comune hanno la certezza della fioritura, seppur lenta, che nel caso del Toro si traduce nel raggiungimento dei propri traguardi ovviamente ragionati mantenendo i piedi ben saldi a terra. Il profumo più adatto per il Toro è Alien di Mugler, che presenta le note del gelsomino in apertura, legni in quelle di cuore e l’ambra nelle note di base. Semplice nella sua composizione, ma con una fragranza decisa. Proprio come il segno a cui appartiene.

Il profumo per il Gemelli

I nati sotto il segno del Gemelli tendono ad essere versatili. Caratteristica che li rende inclini a cambiamenti rapidi e inaspettati, per questo mai noiosi. Ma nei casi più estremi, questo lato del loro carattere li rende volubili e narcisisti. Il rosmarino è la pianta che più rispecchia questo segno. Erba officinale, utile tanto nell’omeopatia quanto in cucina, per le sue proprietà benefiche e il suo delizioso aroma, che si trova in Neroli Portofino di Tom Ford. Unisex, si apre con note agrumate, miste a quelle del mirto, della lavanda e naturalmente del rosmarino. Frizzante e a tratti sorprendente, come il carattere del Gemelli.

Il profumo per il Cancro

Le persone nate sotto il segno del Cancro sono emotive e romantiche, molto legati alla tradizione e alla famiglia. Ma tendono a nascondere questi lati del loro carattere con un lato preponderante di sarcasmo. Il mughetto, con il fiore dalla tipica forma a campanella non nasconde il suo lato romantico, ma il suo aspetto appare schivo e scostante, il che si lega benissimo al carattere del Cancro. Diorissimo di Dior ha tutte le caratteristiche adatte per essere il profumo per questo segno. Una fragranza con radici ben ancorate alle tradizioni, che ha origine negli anni ’50, ma riformulata per adattarsi a questi tempi. Le note del mughetto, si legano a quelle del gelsomino e dell’ylang ylang.

Il profumo per il Leone

Chi è nato nel segno del Leone è orgoglioso, ma anche molto generoso. I Leone tendono ad essere ottimi leader e puntano a raggiungere grandi risultati. Li aiuta una grande fiducia in se stessi, ma il loro animo buono li spinge a prodigarsi per il prossimo. La pianta che più si accosta a questo segno è la maestosa e saggia quercia. Aventus, di Creed nasce come profumo maschile ma la sua fragranza lo rende perfetto come profumo unisex. La quercia si trova sulle note di fondo, in cui tipicamente si trovano le fragranze che rimandano al bosco. Quasi come se fosse la colonna portante del profumo, che si apre con le note di testa fresche, fruttate e travolgenti della mela e dell’ananas.

Il profumo per la Vergine

I nati sotto il segno della Vergine sono dotati di meticolosa organizzazione e coscienziosità. Caratteristiche che li rendono affidabili agli occhi delle persone che gli stanno attorno. Il giglio è il suo fiore. Simbolo di purezza per eccellenza, non cela anche il suo lato romantico e sensuale. I profumi di Firenze, Giglio Fiorentino di Spezierie Palazzo Vecchio è la fragranza ideale per il segno della Vergine. Il giglio si lega al gelsomino e all’orchidea e nel cuore nasconde fragranze fruttate e fresche.

Il profumo per la Bilancia

Le persone nate sotto la Bilancia sono dotate di forte empatia e giustizia. Per questo tendono ad attirare a se molte amicizie. Il giglio d’acqua è la pianta adatta al segno. Fiore acquatico, in perenne equilibrio tra gli elementi, è perfetto per i nati sotto il segno della Bilancia. Lo ritroviamo in Clori di Zeromolecole che racchiude nella sua particolare fragranza fiori bianchi, accompagnati, appunto, dal giglio d’acqua e dall’eliotropio.

Il profumo per lo Scorpione

Il segno dello Scorpione è ambizioso ed orgoglioso. Per raggiungere i propri scopi però, può tirare fuori anche il proprio lato volubile, non sempre visto di buon occhio. L’orchidea è il fiore che può essere abbinato a questo segno. Fiore esotico e quindi misterioso per antonomasia, proprio come lo Scorpione e la sua volubilità inaspettata. Classique di Jean Paul Gaultier racchiude nelle note di cuore proprio l’orchidea, circondata da fragranze fresche e dolci, come l’anice stellato e la pera in apertura. Come note di fondo invece, troviamo la delicatezza della vaniglia, dell’ambra e della cannella.

Il profumo per il Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario sono i viaggiatori per eccellenza e amano la propria libertà, tanto da lasciarsi trasportare dagli eventi. Sono anche molto passionali e tendono ad idealizzare la propria realtà. La noce moscata è la spezia che più di tutte rappresenta il segno, per le sue noti pungenti. Intoxicated by Kilian è il profumo più adatto a chi appartiene al segno del Sagittario. Unisex, dall’aroma piccante accompagna alla noce moscata anche il caffè, il cardamomo e la cannella.

Il profumo per il Capricorno

Il Capricorno è ostinato e cerca con ogni mezzo di raggiungere i propri obiettivi. Spesso però, questa corsa al successo lo rende emotivamente distaccato. La belladonna velenosa ed affascinante al tempo stesso, è la pianta in cui più si identifica il segno. Black Dianthus de Il Provfumo abbina la belladonna alla liquirizia e al garofano nero australiano, andando a formare un profumo dal carattere deciso così come il carattere del Capricorno.

Il profumo per l’Acquario

Le persone nate sotto il segno dell’Acquario sono anticonformiste e geniali. Tendono ad essere anche autoindulgenti, per questo nonostante il fallimento nel raggiungimento di un obiettivo si riservano di riprovarci, senza piangersi addosso. L’edera con la sua capacità di crescere ed adattarsi ad ogni superficie rispecchia perfettamente le caratteristiche dell’Acquario e si può trovare in Mon Premier Parfum di Lolita Lempicka, accompagnata da ciliegia, anice stellato, liquirizia, violetta e vaniglia.

Il profumo per i Pesci

Le persone nate sotto il segno dei Pesci sono empatiche e molto sensibili. Caratteristiche che li rendono inclini ad attività caritatevoli atte a far stare bene il prossimo. La sensibilità dei Pesci si accompagna al loro entusiasmo ad affrontare le situazioni che la vita pone loro davanti. La semplicità e la sensibilità sono due caratteristiche che riconducono inevitabilmente al fieno. Semplice, per la sua composizione e sensibile, perché atto a sfamare gran parte degli animali che abitano con noi questo pianeta. Per non parlare delle sue proprietà benefiche, usate anche nella cosmesi. Elemento che va a comporre Paris Vohina di Pierre Guillaume, insieme ai fiori di pesco, alla lavanda e al miele.