L’attesa è finita: Sex Education 4 sta per arrivare. Dopo il clamoroso successo delle prime tre stagioni, la serie che ha conquistato milioni di spettatori torna con una nuova stagione ricca di personaggi, storie e colpi di scena. Scopriamo insieme tutti i dettagli: dove vederla, quando esce, cast e anticipazioni.

Quando esce Sex Education 4 su Netflix?

A comunicare l’arrivo di Sex Education 4 è stata proprio la piattaforma streaming durante l’evento globale Tudum, tenutosi a settembre 2021. Le riprese sono iniziate ad agosto 2022 e si sono concluse verso metà febbraio. Recentemente invece sono state pubblicate sui canali social della piattaforma streaming le prime immagini promozionali della nuova stagione e il teaser trailer. Dunque, quando potremo vedere i nuovi episodi dell’attesissima serie britannica? Il debutto sul piccolo schermo della quarta stagione è programmato per il prossimo venerdì 21 settembre 2023. Stando alle ultime indiscrezioni, anche la quarta stagione potrebbe essere composta da otto episodi della durata di circa 45 minuti ciascuno. A malincuore per tutti i fan della serie, nonostante il grande successo ottenuto dal pubblico e dalla critica, tanto da vincere l’International Emmy Awards nel 2022, i produttori hanno deciso che la quarta stagione sarà l’ultima.

Sex Education 4: cast, trama e anticipazioni

Sex Education 4 vedrà nuovamente come protagonista Otis Millburn, interpretato da Asa Butterfield. Accanto a lui immancabile Gillian Anderson, nei panni della mamma Jean Millburn. Nei nuovi episodi ritroveremo anche Ncuti Gatwa (Eric), Aimee Lou Wood (Aimee), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Connor Swindells (Adam), Mimi Keene (Ruby), Chinenye Ezeudu (Viv), Chaneil Kular (Anwar), Mikael Persbrandt (Jakob), Alinstair Petrie (Groff), George Robinson (Isaac), Alistair Petrie (Michael), Samantha Spiro (Maureen), Dua Saleh (Caò). Nei nuovi episodi ci sarà anche l’amatissima Emma Mackey, ma questa volta con un ruolo minore. Nella nuova stagione ci sarà spazio anche per numerosi nuovi personaggi, tra cui: Dan Levy, Thaddea Graham, Marie Reuther, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Imani Yahshua e Jodie Turner-Smith. Tuttavia, Sex Education 4 vedrà anche l’addio di tanti altri personaggi come Simone Ashlet (Olivia), Patricia Allison (Ola) e Tanya Reynolds (Lily). La serie è realizzata da Laurie Nunn, mentre i produttori esecutivi sono Joel Wilson e Jamie Campbell. Scritta da Sophie Goodhart e Laura Hunter. Ma dove eravamo rimasti? Nella quarta stagione troveremo tutti i protagonisti frequentare il Cavendish Sixth Form College, mentre Maeve, grazie alla sua borsa di studio, studierà alla prestigiosa Wallace University. Nuove storie, nuovi personaggi e nuovi amori, ma il pubblico internazionale è ansioso di sapere come andrà a finire la storia tra Otis e Maeve. I due riusciranno davvero a mettersi insieme? Riusciranno a convivere con una relazione a distanza? O finirà tutto? Non ci resta che aspettare venerdì 21 settembre per scoprirlo. Rimanete connessi per non perdervi tutte le anticipazioni!