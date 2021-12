Dopo aver visto un film o una serie tv che vi ha particolarmente colpito siete soliti perdervi nei meandri più remoti di Internet per cercare interviste esclusive degli attori, dietro le quinte e approfondimenti vari con lo scopo di fare colpo durante una conversazione tra amici o semplicemente per arricchimento personale?

È proprio a voi che Netflix ha pensato per un regalo di Natale anticipato: il lancio di un nuovo sito partner che permette agli utenti di avere accesso a tutte queste cose: si chiama Tudum.

Come fare per accedervi? Scopriamo tutte le informazioni in questo articolo.

Tudum, il nuovo servizio di Netflix

Non è certo la prima volta che Netflix amplia la propria offerta con nuovi servizi dedicati ai propri utenti. Lo abbiamo visto, per esempio, con Netflix Games e Netflix Hub, quest’ultimo in collaborazione con la piattaforma di streaming musicale Spotify o con l’introduzione di una Top 10 dei titoli più visti del momento.

Nel mese di dicembre 2021, quasi come un piccolo regalo di Natale in anticipo, è invece il turno del nuovo sito partner Tudum, che non a caso porta il nome del primo fan event globale che si è svolto, ovviamente in co-streaming, ad agosto 2021 e che a sua volta ha adottato questo nome ricalcando in modo onomatopeico il primo suono che si sente all’avvio di una serie tv o di un film una volta entrati nella piattaforma.

Come funziona Tudum

Come abbiamo già accennato all’inizio dell’articolo, all’interno di Tudum, raggiungibile scrivendo www.netflix.com/tudum sulla barra di ricerca iniziale, si possono già trovare tantissimi contenuti esclusivi che riguardano le serie tv e i film più amati. Al momento Tudum è disponibile sono in inglese, ma non è da escludere l’introduzione di altre lingue più avanti. Al sito si può accedere gratuitamente e non è quindi necessario possedere un accont Netflix.

Chi possiede già un account sulla piattaforma, invece, per accedere a Tudum deve cliccare sul simbolo del menù in alto a sinistra e selezionare “Log in with Netflix”. In questo modo gli utenti già iscritti alla piattaforma possono godere di un’esperienza del tutto personalizzata che tiene conto di tutti i titoli già visti.

Tutte le soluzioni per abbonarsi a Netflix

Se non si vuole pagare l’abbonamento per intero si può sfruttare la possibilità data da Netflix stessa, di condividerlo con tante persone quanti sono gli slot disponibili, suddividendo così il prezzo tra i partecipanti. Ma a proposito di regali di Natale, l’abbonamento a Netflix potrebbe essere un’ottima idea. Soprattutto in un periodo in cui, tra restrizioni ed insicurezze causate dal Covid, non tutti se la sentono di tornare al cinema.

Su Amazon, nei supermercati e in qualsiasi negozio dedicato all’elettronica, per esempio, si possono trovare le card regalo da caricare con una cifra a piacere che permetta di pagare l’abbonamento alla piattaforma per uno o più mesi. Per l’occasione, Netflix ha già arricchito il proprio catalogo con tantissimi film, serie tv e mini serie a tema natalizio e non. Non vi resta che scoprire se tra questi titoli ce n’è qualcuno che merita di essere approfondito!