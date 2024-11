Sesso prima del matrimonio, sì, ma quanto? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Sesso prima del matrimonio: sì, ma quanto?

Fermo restando che non esistono numeri o regole, ognuno di noi è diverso e il benessere sessuale è quindi soggettivo. In questo articolo parleremo quindi a livello generale di quello che dovrebbe essere il numero di partner sessuali da avere prima del matrimonio ma, ripeto, sono solo parole. C’è chi può avere avuto tanti partner e non trovare poi più appagamento dopo il matrimonio, chi può non avere avuto nessun partner e avere una vita sessuale felice e attiva una volta sposato. Detto ciò diciamo che comunque un numero esatto di partner giusti prima del matrimonio non esiste ma, secondo alcune ricerche oggi, rispetto a vent’anni fa, sia le donne che gli uomini hanno avuto più partner sessuali prima del matrimonio rispetto quindi al passato. Su questo non c’è da stupirsi anche se, proprio in questi anni, si sta andando incontro a una sex recession, che riguarda soprattutto i giovani che, a quanto pare, preferiscono guardare una serie tv piuttosto che fare del sesso. Ma ripeto, nella vita ognuno è libero, nel rispetto degli altri, di fare quello che vuole e di vivere la propria vita sessuale come meglio crede.

Sesso prima del matrimonio: è importante avere tante esperienze?

Fermo restando che l’intesa sessuale non è così semplice da trovare come si vuole far credere e che alla fine, se uno ci pensa, non dipende certo da quante esperienze sessuali si hanno avuto prima, l’aver avuto esperienze prima del matrimonio può avere dei vantaggi, tipo:

Consapevolezza : aver avuto diverse esperienze sessuali ci porta ad avere più consapevolezza di cosa ci piace nell’intimità e cosa no.

: aver avuto diverse esperienze sessuali ci porta ad avere più consapevolezza di cosa ci piace nell’intimità e cosa no. Rimpianti: aver avuto altre esperienze prima di sposarsi può non portare ad avere rimpianti ne non aver avuto altri partner sessuali.

Questi sono i due principali vantaggi di aver già avuto delle esperienze sessuali prima del matrimonio ma ognuno di noi è diverso, c’è chi preferisce esplorare di più, c’è chi preferisce poche esperienze e c’è anche chi sceglie una sola persona. Nessuno ha il diritto di giudicare, l’importante è il rispetto, sia verso se stessi, troppe persone fanno sesso solo per non sentirsi inadeguati, in ritardo eccetera, e verso gli altri. E ricordatevi sempre che il giudizio appartiene a chi lo fa.

Sesso prima del matrimonio: cosa conta davvero

Se trovate una persona che vi rispetta, che vi fa ridere, che vi sprona a dare il meglio di voi stessi, che vi lascia liberi di essere voi stessi, che vi fa battere il cuore ogni volta che la pensate beh, cosa importa di quante esperienze sessuali abbia avuto o non abbia avuto? Il dialogo, la sincerità, l’amore, sono queste le cose che contano e, se ci sono, vedrete che anche nell’intimità le cose saranno meravigliose, anche se non avete alcuna esperienza sessuale. Fregatevene dei numeri e siate semplicemente voi stessi.