La povertà è un problema che affligge intere comunità del Sud del mondo, ma sono i più piccoli a pagarne le conseguenze. Per questi bambini, il diritto di crescere serenamente non esiste: ogni giorno la malnutrizione, la mancanza di acqua potabile e la difficoltà di accesso all’istruzione o alle cure mediche, mettono a dura prova la loro esistenza.

Eppure, basta davvero poco a cambiare le cose: l’adozione a distanza di ActionAid è un gesto importante che può contribuire a restituire a questi bambini un futuro migliore.

L’impegno di ActionAid per i bambini, le loro famiglie e le comunità in cui vivono

Attiva da oltre 35 anni in 71 paesi nel mondo, ActionAid è l’organizzazione internazionale indipendente da sempre impegnata a contrastare le conseguenze della disuguaglianza di chi vive ai margini e a tutelare i loro diritti.

Questo obiettivo si traduce in una serie di progetti e iniziative, tra cui spicca proprio l’adozione a distanza, con cui garantire condizioni migliori ai bambini del Sud del mondo, alle loro famiglie e alla comunità a cui appartengono.

La povertà, infatti, oltre a essere causa di malnutrizione, rende difficile accedere all’istruzione: le scuole, quando presenti, sono troppo care e le famiglie con pochi mezzi, costrette a scegliere quali dei loro figli lasciar studiare, tendono a escludere le bambine, alle quali viene preclusa qualsiasi forma di istruzione.

Altre volte, invece, la povertà è così estrema che i più piccoli vengono obbligati ad abbandonare i percorsi scolastici per lavorare e provvedere al sostentamento di tutta la famiglia. Questo, oltre a escluderli dalla possibilità di ricevere un’istruzione, li costringe a crescere in fretta, privandoli del diritto di giocare e di essere semplicemente bambini.

Vivere in situazioni di marginalità alimenta anche il fenomeno dei matrimoni precoci, con migliaia di bambine che ogni anno, per non gravare sulle famiglie, sono costrette ad abbandonare la scuola per sposare uomini molto più grandi di loro, andando incontro a un futuro di violenza, abusi e sottomissione, con un elevato rischio di mortalità a causa delle complicazioni legate alle gravidanze precoci.

Quale futuro per i bambini con un’adozione a distanza ActionAid?

Adottare un bambino a distanza con ActionAid è un’opportunità per migliorare la comunità in cui vive, favorendone gradualmente l’autonomia, per un cambiamento duraturo.

Per esempio, contrastando il fenomeno dell’abbandono scolastico, si contribuisce ad arginare i problemi culturali che possono scaturirne, come l’analfabetismo, l’assenza di prospettive, la scarsa conoscenza dei propri diritti, ma anche l’impossibilità, per molte bambine, di emanciparsi o aspirare a un futuro indipendente.

Grazie all’adozione a distanza possiamo realizzare progetti che permettono a intere comunità di avere accesso ad un approvvigionamento idrico sicuro e continuativo.

Con l’adozione a distanza è possibile anche sostenere la salute dei bambini, garantendo i farmaci e le cure mediche necessarie al loro benessere. Un aiuto fondamentale per contrastare i numerosi episodi di mortalità infantile, spesso causati da malattie curabili che diventano letali in assenza di servizi sanitari adeguati.

Infine, c’è un aspetto spesso sottovalutato, ma altrettanto importante: l’adozione a distanza è un viaggio meraviglioso per i sostenitori, che hanno la possibilità di intraprendere un percorso fatto di amore e scoprire quanto bene possa nascere, giorno dopo giorno, da un semplice gesto di speranza.

Grazie al tuo contributo possiamo garantire ai più piccoli quel diritto all’infanzia che altrimenti verrebbe loro negato.

Cosa significa adottare un bambino a distanza con ActionAid

Un’adozione a distanza rappresenta un atto di amore duraturo, che finisce per creare un filo invisibile tra il sostenitore e il bambino.

Con ActionAid questo legame prende vita concretamente: fin dal primo momento, si possono ricevere informazioni sul bambino, sulla sua famiglia, sulla comunità in cui vive e sui progetti che contribuiranno a migliorare la sua realtà.

Il tutto affiancato da un contatto di comunicazione continuativo: ogni sostenitore riceve due lettere ogni anno, accompagnate da almeno una foto, per vedere con i propri occhi i sorrisi e i progressi che l’adozione rende possibili.

E poi, su richiesta, è possibile organizzare incontri con il bambino e i suoi genitori nelle loro comunità, così da vivere l’emozione di osservare l’impatto concreto che l’adozione a distanza ha su una famiglia e un’intera comunità.

Naturalmente un’adozione a distanza con ActionAid garantisce anche la massima trasparenza: è infatti sempre possibile consultare il bilancio della società, così da verificare annualmente quali progetti sono stati finanziati grazie al proprio contributo.

Optare per un’adozione a distanza con ActionAid, in definitiva, significa piantare un piccolo seme verso un avvenire di prosperità: un gesto di speranza destinato a germogliare e a donare a migliaia di bambini un presente e un futuro più luminosi. Non a caso ActionAid oggi è una grande famiglia di oltre 120.000 sostenitori, uniti dal desiderio di lottare per dare vita a un mondo più equo, che al momento offre a più di 111.000 bambini un’esistenza piena di speranza.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://adozioneadistanza.actionaid.it/

Numero verde: 800-686557