Esiste un divorzio senza traumi? Sì, ma bisogna seguire alcune regole. Vediamo quali all’interno di questo articolo.

Divorzio senza traumi: esiste?

Esiste il divorzio senza traumi? E’ una domanda alla quale non è semplice rispondere, la fine di un matrimonio non può di per sé non essere un trauma, anche se entrambe le persone non sono più innamorate. Però è come si decide di reagire al divorzio che conta e soprattutto l’ideale è lasciarsi senza rancore. Non è semplice, soprattutto se uno dei due ex coniugi è rimasto molto ferito. Basta vedere il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che in pratica si sono fatti la guerra per anni. Lasciarsi senza rancore è, come detto, la cosa migliore, soprattutto se si hanno dei figli. Ma vediamo ora insieme le regole da seguire per un divorzio senza traumi.

Divorzio senza traumi: le regole da seguire

Quando finisce un matrimonio non è mai facile, soprattutto quando il rapporto è durato tanti anni, e soprattutto quando insieme si hanno avuto dei figli, che al momento del divorzio sono ancora minorenni. Non è facile lasciare andare l’orgoglio, soprattutto se magari si viene a sapere che si è stati traditi ma, il benessere dei figli deve essere al primo posto e nessun figlio vorrebbe mai vedere i propri genitori farsi la guerra. Perciò, per quanto possa far male, mantenere un rapporto civile con l’ex marito o l’ex moglie è sempre la cosa migliore. Ci sono ovviamente tante cose da stabilire, come l’affidamento e l’assegno di mantenimento per i figli.

Divorzio senza traumi: consigli utili

Come detto nonostante non sia per niente facile, il riuscire a divorziare senza rancore è senza dubbio la cosa migliore per entrambi e per i propri figli. Sono tanti i motivi per cui una coppia arriva a scegliere il divorzio, quando la scelta è condivisa forse è un pochino più facile, mentre quando è solo uno dei due a volere il divorzio è senza dubbio più difficile per chi viene lasciato da accettare. La vita però è una sola, e non ha senso passarla a fare la guerra al proprio ex marito o alla propria ex moglie, a prescindere se insieme avete avuto o meno dei figli. La rabbia è il peggior nemico del divorzio, bisogna essere in grado di lasciarla andare, anche magari con l’aiuto di amici o di uno psicologo. Pensate a tutto il tempo che buttereste via tra avvocati eccetera, invece magari di farvi un bel viaggio da soli, di conoscere nuova gente, di fare quelle esperienze di vita che avete sempre rimandato. Il divorzio senza trami esiste solo se lo volete davvero, solo se lascerete andare la rabbia, solo se metterete da parte l’orgoglio. Nel maggior parte dei matrimoni ci saranno stati dei momenti straordinari insieme, pensate a quelli, ringraziate e andate avanti con la vostra vita. Se avete dei figli darete loro anche un ottimo esempio di maturità.