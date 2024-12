State cercando l’anima gemella? Arriva lo speed date creativo! Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Negli ultimi anni le varie app di dating hanno davvero spopolato, quante di noi hanno cercato online di trovare l’anima gemella, cercando tra i profili qualcuno di compatibile. Come capita spesso, col tempo le cose cominciano ad annoiare e c’è sempre meno voglia appunto di passare ore a cercare online qualcuno di interessante, in particolare la Gen Z trova queste app noiose e deludenti. Ecco quindi che arriva “in soccorso” lo speed date creativo! Di che cosa si tratta? Adesso lo scopriremo insieme. Con speed date si intende un evento ideato al fine di facilitare la conoscenza di nuove persone e quindi potenziali partner. Con speed date creativo si intende invece un evento caratterizzato da attività creative che permettono appunto alle persone, sconosciute fra loro, di fare delle attività insieme e di vedere quindi se scatta qualcosa.

Come abbiamo appena visto, stanno cominciando a diventare virali le speed date creative, ovvero quegli eventi che mirano a far conoscere persone nuove, e quindi anche possibili partner, coinvolgendoli in attività creative. Qualche esempio? Gli speed date letterari, che sono probabilmente i più diffusi, in Italia, li organizzano da Napoli a Milano. Oppure a tavola, le cosiddette “Dinner with Strangers”, in poche parole quando si prenota si comunicano i propri interesse e, il team organizzatore, valuterà i possibili match al fine di far sedere persone compatibili allo stesso tavolo. Poi ancora viaggi, yoga, insomma lo speed date creativo sta prendendo sempre più piede anche nel nostro Paese. E voi, avete già provato?

Rispondere a questa domanda probabilmente è impossibile nel senso che è molto soggettivo. Molte persone hanno trovato l’anima gemella con app quali Tinder e tanti oggi la utilizzano. Certo, partecipare a uno speed date ti dà il vantaggio di vedere dal vivo possibili partner, poterci parlare, poterli osservare e quindi capire più facilmente se potrebbero davvero interessarci o meno. Con un app è più difficile, anche perché comunque da dietro uno schermo tendiamo a far vedere le parti migliori di noi, sia fisicamente che di carattere, e quindi è senza dubbio più difficile capire se realmente la persona con cui stiamo stabilendo un contatto virtuale è davvero una persona che potrebbe farci battere forte il cuore. Quindi, sicuramente partecipare a uno speed date creativo è forse la scelta migliore, anche se comunque è molto soggettivo. In breve, a prescindere che facciate parte della Gen Z o meno, se siete alla ricerca dell’anima gemella lo speed date creativo può essere una scelta giusta, un modo per fare qualcosa di diverso, per uscire di casa e, anche se non troverete un partner, un modo per conoscere gente nuova e per divertirvi mettendovi comunque in gioco.