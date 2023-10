Everybody Loves Diamonds è una nuova serie tv in uscita su Prime Video, ispirata ad una storia vera. La serie racconta il famoso “colpo di Anversa” del 2003, che è stato ribattezzato come “la rapina del secolo”.

E se vi dicessimo che la serie Everybody Loves Diamonds è tratta da una storia vera?

Everybody Loves Diamonds è una nuova serie tv italiana in uscita su Prime Video, ispirata al famoso “colpo di Anversa” del 2003, che è stato ribattezzato come “la rapina del secolo” o “il più grande furto di diamanti al mondo”. Anversa è la seconda città più grande del Belgio dopo Bruxelles e ospita il “Quartiere dei Diamanti”, dove si trova l’importante Antwerp World Diamond Centre. Si tratta della città più importante al mondo per quanto riguarda il commercio dei diamanti ed è stato il luogo in cui è avvenuta la vicenda che ha ispirato la serie tv. Nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2003, dall’Antwerp World Diamond Centre sono stati rubati diamanti, oro e altri gioielli, per un valore superiore ai 100 milioni di dollari, sottratti da 123 cassette di sicurezza su 160 che si trovavano nel caveau. A compiere la rapina è stato un gruppo di ladri comandati da Leonardo Notarbartolo, leader di un gruppo di malviventi della “scuola di Torino”. Stiamo parlando di ladri altamente specializzati, con nomi in codici che alludevano alle qualità di ognuno. La banda di Notarbartolo è stata in grado di superare tutti i complessi sistemi di sicurezza che proteggevano l’edificio e in modo particolare il caveau. Non tutti i membri della banda furono ritrovati, così come non è stata ritrovata neanche tutta la refurtiva.

Everybody Loves Diamonds: differenze tra la storia vera e la serie tv

Everybody Loves Diamonds è una serie tv italiana, composta da 8 episodi, in uscita venerdì 13 ottobre 2023 su Prime Video. Una serie che racconta la storia vera di questa rapina, con risvolti da commedia. Il cast è composto da Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, con la partecipazione di Rupert Everett e Malcom McDowell. La serie tv è diretta da Gianluca Maria Tavarelli e scritta da Stefano Bises, Michele Astori, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini. “Noi ci siamo presi delle libertà di sceneggiatura. Per esempio l’abbiamo ambientata nei giorni nostri, cercando di modificare e aumentare le complicazioni tecnologiche del colpo. Dall’altro abbiamo mantenuto alcuni enigmi, come Notabartolo è finito in carcere, chi lo abbia tradito. La famiglia l’abbiamo modificata” ha spiegato il regista. “Alla base dei furti ci sono personaggi che sognano i Tropici, i Caraibi, e che vogliono cambiare vita. C’è un minimo comun denominatore che è il furto all’italiana, quindi penso a I soliti ignoti o a La banda degli onesti. Un po’ questo è forse anche il mio sogno: mi piacerebbe fare un colpo e sparire” ha aggiunto Tavarelli.

