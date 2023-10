Angelina Jolie ha ottenuto il ruolo di Maria Callas nel film di Pablo Larrain. La pellicola esplorerà la vita della meravigliosa cantante. Il regista ha già raccontato le storie di altre donne molto importanti.

Angelina Jolie interpreterà Maria Callas nel film di Pablo Larrain

Angelina Jolie vestirà i panni di Maria Callas nel film Maria, di Pablo Larrain. Le prime immagini mostrano l’attrice con gli occhiali, un maglione bianco e un velo che la copre. La pellicola è in fase di pre produzione e, come riportato da una nota ufficiale, “esplorerà la vita della leggendaria, iconica e controversa cantante, spesso descritta come la diva originale”. Sarà un nuovo capitolo del percorso che ha scelto il registra cileno, che sta raccontando le storie di figure femminili storiche. Ha iniziato con Jackie, in cui ha parlato di Jackie Kennedy nel giorno dell’attentato di JFK e in quelli successivi dei funerali. Poi ha creato Spencer, raccontando la storia di Lady Diana sull’orlo dell’esaurimento nervoso. Il film su cui si sta concentrando ora si chiama Maria e racconta la vita di un personaggio molto famoso per le sue qualità artistiche, ma anche per alcuni aspetti della sua vita personale che l’hanno resa profondamente infelice nel corso della sua esistenza. Maria Callas è una donna che tutto il mondo ha amato e ora avrà il volto di Angelina Jolie. Il film sarà ambientato negli ultimi giorni che l’artista ha trascorso a Parigi, negli anni Settanta. Le riprese del film dureranno 8 settimane e si terranno a Parigi, in Grecia, a Budapest e a Milano, città in cui Maria Callas ha vissuto e dove ancora oggi esiste una targa che ricorda la sua residenza milanese.

Angelina Jolie interpreterà Maria Callas: nel film anche attori italiani

Pablo Larrain ha vinto da poco il premio per la miglior sceneggiatura alla Mostra del cinema di Venezia con El conde, il ritratto del dittatore Pinochet come un vampiro, un mix tra horror e commedia. Maria segnerà il suo ritorno ai toni del dramma e al racconto delle storie di donne realmente esistite. Una pellicola che segnerà anche il ritorno di Angelina Jolie in un film d’autore. Nel cast troveremo anche attrici e attori italiani. Presente Valeria Golino, che ne aveva anche parlato su Vanity Fair, spiegando che doveva interpretare la sorella di Angelina Jolie, che immagina Maria Callas durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni ’70. Nel cast sono presenti anche Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher. Si tratta di un film particolarmente atteso, perché segue il percorso del racconto di storie di donne famose, con un personaggio davvero iconico e molto amato in tutto il mondo. La storia di Maria Callas è molto affascinante e intensa e sicuramente il ruolo di protagonista di Angelina Jolie renderà la pellicola ancora più apprezzata, grazie al suo straordinario talento.

