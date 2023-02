Sanremo 2023, cosa indosserà Chiara Francini sul palco dell’Ariston? Le anticipazioni

Sarà Chiara Francini colei che affiancherà Amedeus come co-conduttrice nella quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata ai duetti. Come si vestirà l’attrice fiorentina? Vediamo, all’interno di questo articolo, di avere qualche anticipazione.

Chiara Francini: chi è?

Nata a Firenze nel 1979, Chiara Francini è attrice, conduttrice e scrittrice. Affascinante, ironica, sensuale e dotata di un carisma fuori dal comune, Chiara Francini ha recitato in numerosi film e serie televisive, come per esempio “Maschi contro femmine” e “Femmine contro maschi“, “La peggior settimana della mia vita“, “Amici miei – Come tutti ebbe inizio“, “La scelta di Laura“, “Tutti pazzi per amore” e “Non dirlo al mio capo“. Ha, inoltre, scritto quattro libri, di cui l’ultimo uscito lo scorso anno (2022) dal titolo “Il cielo stellato fa le fusa“.

Chiara Francini: sul palco dell’Ariston con abiti targati Moschino

Stasera, 9 febbario, andrà in onda la quarta serata del Festival di Sanremo. È la serata dedicata alle cover, una delle più amate dal pubblico. A condurre la serata, a fianco di Amadeus, ci sarà Chiara Francini. Saranno quattro gli abiti che l’attrice indosserà nel corso della serata, ogni abito rappresenterà un lato del suo carattere: romanticismo, carisma, sex appeal e indipendenza.

Gli abiti sono tutti firmati Moschino, la famosissima casa di moda italiana fondata nel 1983 dallo stilista Franco Moschino.

“Sicuramente il mio sarà un look che rispecchia la mia personalità. Cercherò di essere più bellina possibile, ma dovrà essere sempre qualcosa che rispecchia la mia personalità, ci dovrà essere un tocco francinesco“, ha dichiarato l’attrice. A pensarci, chi meglio di Moschino, noto per accompagnare alle proprie creazioni slogan d’impatto e batture di spirito, può riuscire in questo compito? In pratica non c’è da stupirsi se lo stylist della Francini, Andrea Mennella, abbia puntato proprio su Moschino. “Sul palco vedremo una Chiara Francini un pò diversa dal solito. Abbiamo scelto degli abiti molto eleganti, con dei tessuti molto preziosi, in grado di rispecchiare la sua personalità e la sua fisicità“, ha dichiarato Mennella a Fanpage. “Apparentemente sono look staccati, possono sembrare diametralmente opposti, ma raccontano pezzi di una storia e incarnano tutte le sfacettatute di Chiara.”

È stato il direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott, a disegnare gli abiti mentre, per quanto riguarda i gioielli, sono firmati Crivelli e creati apposta per la partecipazione di Chiara Francini alla 73esima edizione del Festival della canzone italiana. Non si sa invece quale sia il marchio scelto dall’attrice per le scarpe, lo scopriremo questa sera.

Lo stile di Chiara Francini

Nel corso degli anni Chiara Francini ha dato prova di essere una vera e propria trasformista. Bella, solare e ironica non ha certo paura a mettersi in gioco. Pois, abiti colorati e voluminosi, ma anche pantaloni e completi elaganti, si può proprio dire che lo stile di Chiara Francini è caleidoscopico.

Nel programma televisivo “Drag Race Italia“, abbiamo visto la Francini sfoggiare con naturalezza beauty look davvero particolari. Senza dubbio sono smokey eyes e rossetto rosso l’accostamento preferito dalla bella attrice, il tutto accompagnato da un tocco di blush.