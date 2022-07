Sanna Mari: il look virale della premier finlandese

Chi ha detto che un personaggio pubblico non possa avere spazio per uscire dalla rigidità del lavoro? È il caso della prima ministra della Finlandia, Sanna Marin, che in occasione di un festival musicale ha sfoggiato un look molto diverso dall’abbigliamento portato a lavoro.

Pare infatti che la foto della ministra, in shorts e anfibi rock, abbia fatto il giro dei social divenendo in pochissimo tempo virale.

Si può essere professionali pur indossando outfit sbarazzini e Sanna Marin ne è l’esempio concreto.

Sanna Marin: l’outfit rock ha fatto il giro del web

Sanna Marin, prima ministra della Finlandia, ha offerto un altro motivo per fare parlare di sé. Vi ricordate quando è stata nominata prima ministra? Era il 2019 e non sono mancati i commenti, più o meno polemici, riguardo la sua giovane età (34 anni); è stata infatti la leader di governo più giovane del mondo.

Successivamente, ha fatto discutere anche per la sua presa di posizione che ha portato la Finlandia a discostarsi dalla neutralità: come? Chiedendo prima l’ingresso della Finlandia nella Nato e poi schierandosi in modo pubblico contro la recente guerra in Ucraina e, di conseguenza, anche contro Vladimir Putin.

Ora, invece, non sono le sue decisioni lavorative a fare parlare di lei, ma le sue decisioni in fatto di abbigliamento. Infatti, sono diversi giorni in cui i social di tutto il mondo sono impazziti per la foto della prima ministra in un look decisamente rock: pantaloncini di jeans, anfibi e chiodo di pelle nero.

Sicuramente un outfit insolito per un capo di stato sempre rigorosamente formale ma, nonostante questo, la mise è stata apprezzata tantissimo.

Per chi se lo stesse chiedendo, la ministra Marin stava partecipando a un evento particolare: il Ruisrock, il festival musicale nella città di Turku. L’outfit, quindi, non poteva che essere rock!

A immortalare Sanna Marin è stata Janita Autio e la fotografia, condivisa poi dal profilo ufficiale dell’evento, in pochi secondi ha fatto il giro dei social e ha raccolto migliaia di like e di commenti: “È la miglior premier del mondo” – qualcuno scrive, stupito in positivo della spontaneità con la quale la ministra si gode spensierata un evento in totale libertà espressiva di sè.

Si può rimanere autorevoli anche indossando un paio di shorts e una giacca di pelle: non è l’abito a definire la serietà di una persona e Sanna Marin ha fatto la scelta giusta.

Chi è Sanna Marin: qualche notizia

Sanna Marin è la prima ministra della Finalndia dal 10 dicembre 2019 ed è sposata dal 1 agosto 2020 con l’imprenditore Markus Raikkonen, dal quale ha avuto una figlia di quattro anni. Inoltre, sappiamo che è stata la prima della famiglia a laurearsi e che, per potersi pagare gli studi, ha lavorato anche in una panetteria.

Nel 2021 è stata inserita dal Time tra le cento persone più influenti al mondo: del resto, a 34 anni è diventata la premier più giovane del globo e si è trovata a dovere affrontare l’emergenza sanitaria legata al Covid19 prima, e la gestione della burocrazia e della politica militare della Finlandia allo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia.

Non sono stati anni semplici, ma Sanna Marin sta dimostrando di avere il giusto carattere e, soprattutto, una serietà e professionalità importantissime.

Ora, in più, sappiamo anche che dentro di lei scorre un’anima rock, il che aggiunge ancora più fascino alla sua immagine, già molto apprezzata dal suo paese e non solo.