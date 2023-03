Ha i suoi pro e i suoi contro e come ogni social va utilizzato con le giuste precauzioni: che cos'è Reddit e come funziona il sito di social news?

Ormai esiste da tempo, ma sono ancora molte le domande sul suo conto: che cos’è Reddit, come funziona e, soprattutto, è davvero sicuro? Proviamo a fare un po’ di chiarezza sul sito di social news che ha fatto e sta facendo ancora discutere.

Che cos’è Reddit?

Conosciuto e reso graficamente solo come reddit, altro non è che un sito internet di social news, intrattenimento e forum aperto in cui gli utenti iscritti possono pubblicare contenuti e aprire dibattiti. I contenuti pubblicati su Reddit molto spesso sono adatti a un pubblico over 18 e proprio per questo molto spesso i genitori si chiedono se si tratti di un sito sicuro o meno.

All’interno di Reddit sono numerosi gli adolescenti iscritti; sul sito, infatti, essi possono spesso trovare vere e proprie comunità per discutere di videogiochi, di hobby e di tutto ciò che riguarda le emozioni. Il contenuto presente sul sito web si classifica in base a numerose categorie, definite subreddit.

Come funziona Reddit?

Il funzionamento di Reddit in realtà non è così complesso come sembra. Una volta effettuata la registrazione, infatti, ogni utente si ritroverà nella home page del portale tutta una serie di informazioni molto interessanti. Subito gli verranno proposti tutti quei contenuti definiti “Popular“, ossia tutti quei contenuti ritenuti i più popolari del momento. Si tratta di un Subreddit proposto a chi si iscrive al sito per la prima volta. Ogni utente ha la possibilità di iscriversi a più Subreddit in base a quelli che sono i propri interessi e di conseguenza gli verranno proposte tutte le notizie relative a questi.

Oltre alla visualizzazione, che è un elemento importantissimo del sito, l’utente ha la grande opportunità di creare un post testuale o di altro tipo. Stando alle linee guida sui contenuti di Reddit e le regole individuali di ogni Subreddit, ogni utente può scrivere, commentare e linkare ciò che ritiene più opportuno. È un social a tutti gli effetti, se ci pensiamo. Ogni volta che un utente pubblica o commenta qualcosa, guadagna dei punti chiamati karma. Tutti gli utenti iscritti possono anche votare in modo del tutto anonimo e anche “declassare” contenuti e/o commenti per dare o togliere karma.

Se a un utente piace in modo particolare un post o un commento, può decidere di assegnare anche l’OP (poster originale) per il suo contenuto. Tali premi virtuali si possono conferire acquistando i Coin, che rappresentano la valuta virtuale circolante su Reddit.

Insomma, Reddit offre la possibilità di scambiarsi informazioni, di creare un dibattito e di acquisire e/o perdere punti a seconda del contenuto pubblicato o commentato. In realtà è un sito che offre molti spunti informativi e non, ma come ogni sito/social bisogna saperlo utilizzare con parsimonia.

C’è un limite di età per usare Reddit?

L’età minima per potersi iscrivere a Reddit è 13 anni. L’applicazione ufficiale Reddit è disponibile per il download nei vari app store. Da ricordare che questa ha una valutazione dei genitori nel Google Play Store e una valutazione di età >17 anni nell’Apple Store.

Controversie legate a Reddit: polemiche e preoccupazioni

Come spesso accade con i siti web e i social media, anche Reddit non è stato esente da critiche e preoccupazioni di ogni genere. In particolare, si è spesso parlato della problematica legata all’odio: sulla piattaforma, infatti, ci sono diversi subreddit che tendono a promuovere l’odio, soprattutto per quanto riguarda il body-shaming (fat-shaming, per l’esattezza) e un’ampia dose di misoginia, ma non solo. La comunità di Reddit, però, ha da sempre dichiarato che tutti gli utenti che promuovono odio e violenza saranno banditi. Quando tali gruppi sono pochi, però, è più difficile riuscire a scovarli, quindi il “rischio”, in un certo senso, c’è sempre.

Altro caso diventato mondiale: nel 2013 Reddit è stato oggetto di numerose critiche in seguito all’attentato alla maratona di Boston. Gli utenti del sito hanno scoperto chi credevano fosse colpevole, accusando anche ingiustamente un certo numero di persone. Tale fenomeno, chiamato doxxing, ha portato al suicidio uno degli accusati.

L’attenzione deve essere sempre il primo elemento. Reddit, di base, può essere una piattaforma molto utile, ma purtroppo il rischio di cadere in certe dinamiche spiacevoli è sempre dietro l’angolo.