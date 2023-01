Trend social del 2023: quali saranno secondo Meta

Cosa ci aspetterà sui social nel 2023? Una domanda che si stanno ponendo in molti, con l’inizio del nuovo anno. Meta ha cercato di dare una risposta, diffondendo i risultati di una ricerca per individuare quali saranno i trend social del 2023.

Il 2023 è appena iniziato e insieme ai buoni propositi iniziamo a chiederci cosa porterà questo nuovo anno, soprattutto sui social, che sono diventati, nel bene e nel male, una parte importante della vita delle persone. Provare ad immaginare cosa porterà questo 2023 in ogni campo è davvero difficile, ma questo non significa che non si inizino a fare dei tentativi per prevedere quelle che saranno le tendenze dei prossimi 12 mesi.

A dare un buon contributo a questa analisi è stata Meta, che ha diffuso i risultati della sua ricerca per individuare quali saranno i trend social del 2023. Siete pronti a scoprire i temi caldi del prossimo anno? È il momento di fare qualche previsione. Il Trend Report di Instagram è stato realizzato in collaborazione con WGSN nell’ottobre 2022 e si è concentrato sulla fruizione degli utenti della Gen Z residenti negli Stati Uniti sul social network.

La ricerca ha cercato di scoprire quali sono gli argomenti, i problemi e le tendenze più importanti per gli adolescenti sulla piattaforma, cercando di fare una panoramica dei prossimi mesi.

Tra gli argomenti caldi troviamo sicuramente quello del fashion, con una declinazione diversa da quella del lusso e del fast fashion. La sostenibilità è un tema fondamentale, che tiene conto della crescente preoccupazione per il clima e la necessità di tagliare i costi, che si riflette anche sulle tendenze che riguardano la moda. La maggior parte delle persone intervistate ha spiegato che con il nuovo anno vuole dedicarsi al fai da te, come alternativa sostenibile al fast fashion. Gli utenti intervistati hanno fatto prevalere come parola chiave del 2023 “giustizia sociale”. La maggioranza della Gen Z farà acquisti per sostenere cause a cui tiene e seguirà sui social attivisti e attiviste da cui si sente rappresentato.

I trend social del 2023: i risultati dell’indagine

Oltre a quanto riportato, tre utenti su quattro appartenenti alla Gen Z hanno dichiarato di seguire un influencer che ha una disabilità. Sicuramente con il nuovo anno aumenterà il numero di membri della nuova generazione impegnati con creatori che fanno informazione e attivismo per le persone con disabilità fisiche o intellettuali. Un’azione che non rimarrà solo online in quanto, come evidenziato dal Trend Report di Instagram, le esperienze di persona saranno fondamentali. Quasi un terzo degli utenti della Gen Z non vede l’ora di vivere esperienze di persona, come convention e incontri. La connessione digitale sarà un modo per arrivare anche a fare esperienze dal vivo. Il 68% degli utenti ha dichiarato di voler provare il cibo di un’altra cultura dopo averlo scoperto online, per esempio. Per quanto riguarda le nuove scoperte, i trend del 2023 hanno rivelato che la Gen Z ama rompere il ghiaccio online. Più della metà degli utenti si sente più a suo agio a fare la prima mossa con un’altra persona tramite Instagram, rispetto ad app di incontri oppure direttamente di persona. Sarà un anno di amori e passioni che potrebbero iniziare proprio sui social network.