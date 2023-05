Quando esce Profilo Falso, la nuova serie tv Netflix? Tra pochi giorni questa serie tv thriller, che tratta l’argomento del catfishing, debutterà sulla piattaforma di streaming.

Quando esce Profilo Falso? La data di uscita della nuova serie Netflix

Quando esce Profilo Falso, nuova serie tv di Netflix? Mancano pochissimi giorni al debutto di questa nuova serie tv, che tratta l’argomento del catfishing. Si tratta di una serie tv che mette insieme vari generi, dal thriller al drammatico fino al romantico, e che punta a svelare i lati più oscuri delle identità false sui social media. La nuova serie tv vuole mostrare quanto una persona che desidera ciecamente l’amore possa correre il rischio di finire in trappole davvero molto pericolose, alle prese con persone che in realtà non sono chi dicono di essere. Il fenomeno del catfishing si sta diffondendo sempre di più e non è la prima volta che viene trattato come argomento in una serie tv o in un film. Ci sono anche tantissimi programmi televisivi che raccontano storie di persone che finiscono per instaurare pericolose relazioni con persone che in realtà si nascondono dietro profili falsi sui social network. La data ufficiale del debutto della serie tv Profilo Falso è mercoledì 31 maggio 2023. In questa data la serie diventerà disponibile in tutti i paesi in cui è attivo il servizio. Un nuovo regalo per tutti gli abbonati al servizio, che potranno scoprire questa nuova serie tv, come è accaduto nell’ultimo mese. Maggio è stato un mese ricco di nuove uscite, tra film, serie tv, show e documentari. Come sempre, il colosso dello streaming ha sorpreso i suoi abbonati con tantissime novità, con grandi successi, ritorni molto attesi e novità sorprendenti.

Profilo Falso: di cosa parla la nuova serie Netflix

Il catfishing è un tema molto attuale, che viene trattato sempre più spesso da programmi televisivi, serie tv e film al cinema. Un fenomeno molto diffuso, che riguarda le persone che si nascondono dietro profili social falsi per raggirare vittime che in realtà sono solo in cerca dell’amore. Anche Camila, la protagonista della serie tv, è semplicemente in cerca dell’uomo dei suoi sogni, prima di finire in una terribile trappola. La donna crea un profilo sexy in una app di appuntamenti e trova un uomo molto affascinante, di nome Fernando, che in realtà non è single e non è chi dice di essere. Una volta caduta nella trappola, la vita di questa donna diventa un vero e proprio incubo. Camila è pronta a tutto per scoprire chi è in realtà l’uomo che ha conosciuto su quell’app e ha tutte le intenzioni di svelare la sua vera identità e vendicarsi di tutte le sue bugie e di tutte le promesse che l’uomo le ha fatto. In realtà la donna sprofonderà in un labirinto di miraggi, che la trascinerà completamente in un vortice di sesso proibito e potere letale. Riuscirà Camila a riprendere in mano la sua vita e uscire da questa trappola?