Prime Day 2023: le offerte e come partecipare

Per prendersi cura di sé servono i prodotti giusti che possano dare benefici e vantaggi. Per risparmiare e avere prodotti di qualità, è possibile affidarsi alle offerte e promozioni del Prime Day 2023. Un’iniziativa che ha luogo nel mese di ottobre con articoli e prodotti riguardanti varie categorie, tra cui il mondo della bellezza, ma non solo. Vediamo come approfittarne e cosa comprare.

Prime Day 2023

Dopo il grande successo che ha ottenuto lo scorso anno, anche quest’anno ritorna l’appuntamento con il Prime Day. Un’iniziativa che sta per giungere e che vede protagonisti soltanto gli iscritti al servizio Prime del noto e-commerce di Amazon. Si tratta di un evento della durata di due giorni che anticipa in qualche modo il Black Friday.

Noto anche come Festa delle offerte prime, è un’iniziativa riservata agli abbonati a Prime che potranno usufruire di tantissime promozioni e sconti su ogni merce e categoria. Una formula che ormai si conosce molto bene e che funziona egregiamente come hanno dimostrato i risultati ottenuti l’anno scorso.

Con Prime Day 2023 si comincia l’autunno approfittando di una serie di sconti e di promozioni al ribasso. Si può portare a casa qualcosa di utile a prezzi davvero convenienti. Per quanto riguarda il settore donna sono diversi gli articoli nel settore della bellezza, ma anche della moda con giacche, pantaloni di tendenza da indossare in questa stagione.

Si tratta di una vera e propria festa di shopping e di sconti riservata soltanto agli iscritti Prime. Soltanto chi ha l’abbonamento a Prime potrà accedere a queste promozioni e offerte al ribasso della durata di 48 ore.

Le date del Prime Day 2023 sono quelle del 10 e dell’11 ottobre, che corrispondono come da tradizione ai giorni del martedì e del mercoledì. Per prepararsi al meglio a questi giorni e quindi approfittare di ogni promozione, bisogna restare informati sulla pagina del noto e-commerce per non perdersi assolutamente nulla.

Nei giorni in cui questa iniziativa comincia è bene controllare la pagina dell’evento. Trovare i prodotti e articoli di bellezza o per la casa scontati è davvero facile dal momento che la merce sarà contraddistinta dalla scritta blu del Prime in modo che sia ancora più accessibile riporre nel carrello tutto ciò che si vuole.

L’evento del Prime Day 2023 scatta alle 00:00 del 10 ottobre per terminare il mercoledì 11 del mese corrente alle 23.59. Da quel momento, cominciano a comparire tantissime offerte dedicate a ogni settore. Per la categoria bellezza è possibile approfittare di sconti relativi a piastre per capelli, gonne, giacche, scarpe, pantaloni, ecc.

L’unica cosa da non dimenticare è essere iscritti a Prime o Prime Video per agevolazioni in ogni settore. Coloro che non sono ancora iscritti possono sfruttare il periodo di 30 giorni di prova gratuito in modo da fare gli acquisti che vorranno per poi decidere se proseguire o annullare l’abbonamento.

Prime Day 2023: offerte donne

In questa occasione sono diverse le promozioni e offerte imperdibili che si trovano su Amazon dove è sufficiente cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con tre articoli per il Prime Day scelti tra quelli di uso maggiormente comune dalle consumatrici con una descrizione di ogni prodotto.

1)Remington piastra per capelli professionale

Una piastra per capelli con ben 9 impostazioni in modo da scegliere quella più adatta. Sono piastre flessibili XL che sfruttano la tecnologia Smart per garantire una temperatura costante e mirata. Un rivestimento in ceramica che rende i capelli lisci in una sola passata. Lo spegnimento è automatico con custodia inclusa.

2)Lampada unghie Led UV Sunuv

Un modello professionale da usare in ambito casalingo per smalto in gel o semipermanente. Una lampada per unghie con accensione e spegnimento automatico senza premere il pulsante. In pochi secondi, grazie ai 4 timer e impostazioni, è possibile fare asciugare lo smalto. Un elemento di alta efficienza e sicuro.

3)Anlan serie 5 pulizia viso ultrasuoni

Un apparecchio per la pulizia viso a ultrasuoni che sia facile da usare e anche da pulire. Elimina qualsiasi imperfezione e impurità della pelle in modo che sia maggiormente morbida e liscia. Stimola la rinnovazione delle cellule agendo anche come anti-rughe. Assorbe i nutrienti delle creme e dei gel.

Tra le varie offerte del Prime Day di quest’anno, anche le promozioni riguardanti il mondo Foreo.

