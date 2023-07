Piroxicam: panoramica, effetti collaterali, modalità di assunzione

Il piroxicam è farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) che appartiene alla classe degli oxicam, e agisce riducendo infiammazione, dolore e conseguenti stati febbrili attraverso l'inibizione delle prostaglandine, responsabili dei sintomi. Le prostaglandine sono prodotte nel corpo in risposta a danni tissutali o infiammazione e sono coinvolte nel processo infiammatorio. Il piroxicam agisce inibendo l'enzima cicloossigenasi (COX), che è coinvolto nella loro produzione.

Il piroxicam è farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) che appartiene alla classe degli oxicam, e agisce riducendo infiammazione, dolore e conseguenti stati febbrili attraverso l’inibizione delle prostaglandine, responsabili dei sintomi. Le prostaglandine sono prodotte nel corpo in risposta a danni tissutali o infiammazione e sono coinvolte nel processo infiammatorio. Il piroxicam agisce inibendo l’enzima cicloossigenasi (COX), che è coinvolto nella loro produzione.

Il piroxicam trova comune applicazione nel trattamento sintomatico del dolore alla schiena e alle articolazioni, incluso disturbi infiammatori cronici quali l’artrite reumatoide e l’osteoartrite, caratterizzate da infiammazione cronica delle articolazioni, che può causare dolore, gonfiore e rigidità. Il piroxicam può essere indicato dal medico come terapia sintomatica per alleviare i sintomi di queste patologie, oppure come forma di automedicazione.

Dose consigliata

La posologia di somministrazione di farmaci, ad assunzione orale o rettale, a base di piroxicam prevede l’assunzione una volta al giorno, nella dose massima di 20 mg.

Effetti collaterali piroxicam

Il principio attivo è associato a potenziali effetti avversi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea o viceversa costipazione) e, talvolta, cardiovascolari. L’AIFA suggerisce l’assunzione combinata di farmaci gastroprotettori come gli inibitori della pompa protonica. Pertanto, la somministrazione per via orale o rettale di piroxicam per il trattamento del dolore alla schiena e alle articolazioni dovrebbe essere basata su una valutazione completa del paziente (anamnesi, diagnosi e prognosi) e sull’attenta valutazione dei rischi e dei benefici individuali. L’Agenzia Italiana del farmaco raccomanda ai medici massima cautela nell’indicarne l’assunzione a pazienti anziani.

Cerotti medicati a base di piroxicam.

I cerotti medicati a base di piroxicam (in Italia sono in libera vendita in farmacia e parafarmacia, senza ricetta, come ad esempio Brexidol) costituiscono una forma comune di assunzione del farmaco in ambito di automedicazione; consentono di rilasciare, gradualmente nel tempo, il principio attivo attraverso la cute (assorbimento percutaneo). L’efficacia di questo tipo di assunzione è scientificamente dimostrata, come concluso da uno studio pubblicato nel 2018 su Molecules). Questi dispositivi medici sanitari trovano principalmente applicazione per il trattamento locale del dolore e dell’infiammazione associati a condizioni come l’artrite, l’osteoartrite, le tendiniti e altre condizioni muscolo-scheletriche. L’applicazione topica permette al piroxicam di essere assorbito direttamente nella zona interessata, fornendo un effetto terapeutico locale.

Seppur variabile da soggetto a soggetto, l’assorbimento del piroxicam attraverso la pelle offre efficacia locale (scientificamente dimostrata a confronto con il placebo, come concluso da uno studio del 2015 pubblicato sul Cochrane Library) con potenzialmente meno effetti collaterali sistemici.

Effetti collaterali possibili

Sono estremamente rari fenomeni avversi che non siano limitati alla zona in cui è stato applicato, e dipendono da sensibilità individuale al principio attivo o al materiale con cui è realizzato il cerotto antinfiammatorio. Di norma effetti collaterali quali irritazione, prurito e arrossamento presentano una remissione spontanea una volta rimossa la medicazione.

Disponibili in farmacia o parafarmacia sotto diversi nomi commerciali, esistono diversi cerotti medicali, che includono diversi principi attivi – come l’ibuprofene o diclofenac, nonché piroxicam – attraverso i quali è possibile lenire i sintomi di dolori muscolo-scheletrici acuti o cronici: è comunque sempre indicato il parere del medico, anche per indagare sulla reale natura dei propri problemi di salute osteoarticolare.

In conclusione

Il piroxicam è un farmaco antinfiammatorio indicato nel trattamento sintomatico di condizioni acute e croniche dell’apparato scheletrico e muscolare, ma mostra efficacia anche su dolori articolari e tendinei. L’assunzione orale presenta possibili effetti avversi, motivo per cui si raccomanda cautela e di non superare la dose quotidiana massima di 20 mg.

Il piroxicam, data la sua efficacia, trova ampia applicazione come principio attivo di cerotti antinfiammatori medicati: l’applicazione topica del farmaco, per assorbimento percutaneo, lenisce significativamente i sintomi di mal di schiena e dolori muscolari, con una bassa incidenza di effetti avversi, che si limitano, di norma, a reazioni cutanee nella sede della medicazione e regrediscono spontaneamente una volta rimosso il cerotto.