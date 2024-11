“The Substance“ è un film horror femminista con protagoniste Demi Moore e Margaret Qualley. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di cosa parla e la data di uscita al cinema.

The Substance: la trama dell’horror femminista con Demi Moore e Margaret Qualley

“The Substance” è uno di quei film da non perdersi. Si tratta di una pellicola comedy body horror diretta da Coralie Fargeat, un film che non si trattiene nel fare una critica sociale e femminista. Elizabeth, un’attrice di Hollywood ormai dimenticata, ha superato i 50 anni e si trova ridotta a condurre un programma televisivo sul fitness quando scopre dal suo manager che è diventata troppo vecchia per poter continuare la conduzione. Elizabeth è disperata tanto che rimane coinvolta in un incidente. In ospedale incontra un misterioso infermiere che le offre un patto diabolico, ovvero il farsi iniettare una sostanza che la farà rinascere sotto forma di una versione di se stessa più giovane e bella, dotata però di libero arbitrio e di nome Sue. Le regole però sono che le due donne dovranno alternarsi ogni settimana, l’una andando in ibernazione e l’altra libera di girare per il mondo. Se all’inizio le cose sembrano funzionare, a un certo punto Sue diventerà sempre più ribelle e decide di restare sveglia più del dovuto prosciugante la linfa vitale di Elizabeth. Le conseguenze del conflitto tra Elizabeth e Sue saranno mostruose. Un film che richiama gli anni Ottanta, un film assolutamente da non perdere!

The Substance: il cast dell’horror femminista

Come abbiamo appena visto, “The Substance” è un film comedy body horror che uscirà presto al cinema. Un film che promette di coinvolgere il pubblico, un film destinato a diventare un cult. Ma, chi sono le attrice che interpretano le due protagoniste Elizabeth e Sue? Elizabeth è interpretata dall’attrice statunitense Demi Moore, considerata una delle più grandi sex symbol degli anni Novanta. Sono tanti i film nei quali l’abbiamo vista recitare, tra cui “Ghost – Fantasma”, “L’ombra del testimone”, “Proposta indecente”, “La lettera scarlatta”, “LOL – Pazza del mio migliore amico” e “Animali da ufficio”. A vestire invece i panni della versione più giovane e bella di Elizabeth, Sue, troviamo l’attrice statunitense Margaret Qualley, che abbiamo visto recitare in diversi film quali per esempio “The Nice Guys”, “C’era una volta a… Hollywood”, “Un anno con Salinger”, “Stars at Noon – Stelle a mezzogiorno”, “Povere creature!” e “Kinds og Kindness”. Nel cast del film anche Denis Quaid, Hugo Diego Garcia, Philip Schurer e Joseph Balderrama.

The Substance: la data di uscita dell’horror femminista con Demi Moore e Maragaret Qualley

Il film body horror con protagoniste Demi Moore e Margaret Qualley, “The Substance”, uscirà in tutti i cinema italiani il 30 ottobre 2024, giusto in tempo per Halloween. Un film davvero imperdibile che promette di coinvolgere dall’inizio alla fine il telespettatore. E voi, avete intenzione di andare al cinema a vederlo?