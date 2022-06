Abbiamo visto come a fare capolino nel mondo della moda 2022 ci sia la voglia del “ritorno al passato” o, meglio ancora, della “nostalgia del passato“. Essendo infatti la moda circolare, risulta normale vedere riaffiorare tendenze che pensavamo di avere chiuso dentro un cassetto.

Dopo gli anni ’90, è ora il momento di una nostalgia che colpisce i primi anni 2000.

Ma di che cosa si sta parlando? Dell’ultimissimo trend dell’estate 2022: il perizoma in vista, detto anche, tecnicamente, “coda di balena” o whale tale.

Il perizoma, uno dei capi d’abbigliamento intimo più sensuali e provocanti esistenti, ha avuto il suo momento di hype nella modalità “in vista” verso la fine degli anni ’90 – primi anni 2000, per poi tornare con più forza verso il 2013.

Basti pensare a celebrità come Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Halle Berry, Britney Spears e Paris Hilton, iconiche nell’indossare il perizoma (o tanga) fuoi dai pantaloni, anche e soprattutto nei red carpet.

Ultimamente, però, questo trend ha nuovamente preso piede e sono state proprio le celebrità a riportarlo a galla, con tanto di foto e video postate sui principali social network. Insomma, l’underwear “out” è da considerarsi un’assoluta tendenza dell’estate 2022.

L’era della nostalgia degli anni 2000 è al suo punto più alto, talmente alto che anche coloro che non l’hanno vissuta di persona (come la GenZ), la sentono addosso e la rivoluzionano secondo il loro stile e le loro esigenze: su TikTok, ovviamente!

Le celebrità e il perizoma in vista

Definire con esattezza le artefici del ritorno del perizoma in vista è abbastanza complesso; piuttosto, si può parlare di ispirazione e influenza da parte delle celebrità nei confronti dei propri seguaci e fan.

Ad esempio, Jennifer Lopez e Addison Rae iniziarono addirittura nell’estate 2021 a dare sfoggio al trend; dopo di loro altre numerose star, come Julia Fox, Dua Lipa (in occasione della campagna della sua collezione con Puma).

Non poteva mancare Kim Kardashian sulla linea della nuova tendenza 2022 e con lei anche Chiara Ferragni, sempre prontissima e in linea con tutte le novità del mondo fashion, anche quelle più discutibili. In questi casi, quindi, vediamo il perizoma uscire volutamente da gonne e pantaloni: l’obiettivo? catturare l’attenzione e, ovviamente, essere in tendenza.

Elodie sfoggia la nuova tendenza nel video del suo ultimo singolo

A dare ulteriore conferma che il perizoma in vista sia, a tutti gli effetti, una tendenza dell’estate 2022 ci ha pensato Elodie.

La cantante, infatti, è uscita con l’ultimo singolo Tribale, accompagnato dal video musicale e da diverse fotografie postate sui suoi social ufficiali. Tra questi, se ne vede uno in cui Elodie indossa dei jeans a vita bassa da cui esce il perizoma con dettaglio metallico che, tra le altre cose, sta letteralmente spopolando.

Non solo perizoma: out anche il body

Insieme al perizoma in vista c’è anche il body a essere in super tendenza per l’estate 2022.

Ebbene sì, vedremo anche profonde sgambature dei body uscire dai pantaloni, ma non solo. Infatti, oltre al body, a fare tendenza è anche il costume intero lasciato intravedere sotto il jeans, per un risultato ancora più estivo e frizzante!

Vita bassa e perizoma in vista: la moda cambia

Strettamente connessa alla nuova tendenza dell’estate 2022, che vede fuoriuscire il classico triangolino del perizoma, o il filo sottile, o il dettaglio in metallo, c’è un altro grande ritorno: la vita bassa.

La coppia perfetta, dunque, vede gonne e pantaloni a vita bassa e bassissima e perizoma in vista: con la vita alta, del resto, l’effetto sarebbe impossibile!

Sicuramente soggettiva, la nuova tendenza grida solo una parola: libertà.

Niente più giudizi, niente più pregiudizi e ansie: ogni donna è libera di mostrare il suo outfit come meglio crede e, perché no, anche con un bellissimo perizoma da mostrare, per un tocco più sensuale che parla di audacia e voglia di osare.