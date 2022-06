Elodie torna anche quest’anno con un singolo perfetto per l’estate, il classico tormentone. Uscirà allo scoccare della mezzanotte del 10 giugno Tribale, una canzone scatenata che ci farà ballare per i prossimi tre mesi estivi in discoteca e nei locali in giro per l’Italia.

Il nuovo brano segue l’uscita di Bagno a mezzanotte, singolo certificato disco di platino, che ha dominato la classifica italiana dell’airplay radiofonico per quattro settimane e tutt’ora stabile in top5, aggiungendo un ulteriore tassello al successo di Elodie. Nell’ultimo anno il talento e le molteplici declinazioni musicali dell’artista sono state raccontate attraverso Vertigine, disco di platino, che ha ottenuto quasi 30 milioni di stream totali, e La coda del diavolo collaborazione con Rkomi certificata doppio disco di platino (raggiungendo la #1 nella classifica Fimi/Gfk dei singoli più venduti).

Qui sotto trovate un estratto del testo e dell’audio della canzone. Il pezzo è in aggiornamento.

Il significato di Tribale di Elodie

La canzone racconta di un sentimento travolgente nei confronti di un ragazzo fuggito o sfuggente, che lascia sulla pelle dell’artista un segno, proprio come se fosse un tatuaggio tribale.

Tribale è prodotta da ITACA e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa Elodie.

Testo Tribale Elodie

Senti

quando scivola lentamente

sulla pelle una lacrima

senti questa musica

dimmi per l’ultima volta

che cosa mi di te resta

mi resta di te

un riflesso di mare

un segno tribale

mi resta di te

anche senza di te

l’istinto naturale

di venirti a cercare

tribale

tribale

tribale