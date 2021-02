Come funziona l’app Pedigreender, una novità nel mondo delle dating app che si rivolge agli animali domestici: tutti i dettagli.

Pedigreender app: cos’è

Una vera e propria novità nel mondo pet: nasce Pedigreender, l’app di incontri per cani e gatti.

Anche i nostri amati animali infatti cercano l’anima gemella o meglio, qualcuno con cui giocare e divertirsi ma soprattutto andare d’accordo. Pedigreender nasce proprio con questo fine. L’applicazione è nata a Lissone, in provincia di Monza e Brianza, quindi si tratta di un’invenzione tutta Italiana. Live dal 29 gennaio 2021, Pedigreender si può scaricare da App Store e Google Play, così da tenerla sempre a portata di click sul nostro cellulare.

Pedigreender app: come funziona

I proprietari di cani lo sanno: spesso trovare un perfetto compagno di giochi per il proprio Fido è difficile.

Ciò vale in particolar modo per i cani dal carattere più arduo, che magari non vanno d’accordo con altri dello stesso sesso e viceversa oppure ai quali dà fastidio un certo atteggiamento da parte degli altri cuccioli. Anche i gatti poi, spesso reclusi in casa con i loro giochi e i loro tiragraffi, hanno bisogno di giocare e socializzare con altri della loro specie. E magari chissà, potranno trovare l’amore come Lilli e Il Vagabondo o La Carica dei 101 della Disney.

L’app italiana Pedigreender, sul mercato dal 29 gennaio 2021, è stata creata proprio per colmare questo vuoto di mercato e questa esigenza sentita dai pet e dai loro padroni. Il primo passo da fare per utilizzare l’app è scaricarla: basta cercare ‘Pedigreender’ su App Store – per i dispositivi Apple – o su Google Play – per i dispositivi Android- e il gioco è fatto. Bisognerà poi registrarsi all’applicazione: non è necessario iscriversi inserendo i propri dati ma si può anche scegliere la modalità di accesso tramite social network. Sarà cura del padroncino poi inserire foto e descrizioni del suo cucciolo.

In seguito si potranno ricercare i futuri amici del proprio cane o gatto inserendo vari filtri. Ovviamente si può scegliere tra maschio e femmina, tra le razze ma anche selezionarli in base al pedigree o ad eventuali premi vinti. Si scorreranno quindi vari profili dei cani e gatti iscritti a Pedigreender. Infine sarà la stessa app a segnalare un nuovo match. Una volta che l’affinità tra gli animali domestici è stabilita, toccherà ai proprietari iniziare a chattare e darsi appuntamento per far incontrare i nuovi amici di giochi.

