Informazione, intrattenimento, approfondimento, fiction, documentari, serie tv, sport e grandi eventi: i palinsesti per la nuova stagione televisiva 2022-2023 di La 7 sono ricchi sia di novità, sia di grandi conferme.

I palinsesti in questione sono stati presentati a Milano dal Presidente Urbano Cairo che, prima di annunciare in via definitiva la scaletta di La7, ha affermato: “Sono stati due anni molto impegnativi in cui abbiamo fatto uno sforzo notevole non solo in tv, ma anche per i nostri giornali e sui siti.

Abbiamo cercato di essere vicini al pubblico, informando, intrattenendo, permettendo alla gente di farsi una propria opinione.”

La nuova stagione 2022-2023: le conferme

Premessa doverosa: anche durante la stagione estiva 2022 la programmazione di La7 non va in vacanza: saranno comunque preseti (e lo sono tuttoa) dirette e approfondimenti vari, come In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo (che ad agosto saranno sostituiti da Luca Telese e Marianna Aprile).

Confermate per l’estate anche la maggior parte delle testate storiche del day time del canale.

Si riconferma l’informazione quotidiana del TgLa7 guidata da Enrico Mentana, che proporrà le sue ormai divenute celebri #maratonementana; non mancherà poi l’approfondimento dell’access prime time con Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber.

Per quanto riguarda le prime serate, si conferma il programma diMartedì con Giovanni Foris (ovviamente il martedì), Atlantide con Andrea Purgatori il mercoled’, Piazzapulita di Corrado Formigli il giovedì e la famosissima Propaganda Live con Diego Bianchi, Makkox e tutto il gruppo del venerdì (a cui è stato rinnovato il contratto per altri tre anni!).

E il sabato? Niente panico, il sabato tornerà Eden – Un pianeta da Salvare con Licia Colò. Per la domenica, ovviamente, non poteva mancare Non è l’arena di Massimo Giletti.

Sono stati poi confermati dal Presidente anche gli appuntamenti giornalieri con Omnibus di Gaia Tortora e Alessandra Sardoni, Coffee Break con Andrea Pancani, L’Aria che tira con Myrta Merlino e Tagadà con Tiziana Panella.

Le novità dell’autunno su La7

Una delle prime novità da citare riguarda la tematica del “gioco”: arriva infatti un nuovo game show condotto da Caterina Balivo nel pre serale. Si tratta di un format di parole, che mira alla riscoperta della lingua italiana: lo stile? Enigmistico e di assoluto intrattenimento!

Ci sarà anche un nuovo programma di storia e di cultura condotto da Aldo Cazzullo e dal titolo Una giornata particolare: argomenti che fanno sempre bene alla mente.

Per gli amanti delle serie-tv, non temete, ci saranno novità anche per voi!

I palinsesti della nuova stagione di La7, infatti, proporranno la quarta stagione di Yellowstone con Kevin Costner, mentre in prima visione proseguirà anche durante l’estate la serie Servant od The People – nascita di un Presidente, con protagonista il Premier Ucraino Volodymyr Zelensky. Accanto a tale serie, troveremo anche Padre Brown (serie televisva britannica) e Domina con Kasia Smutniak, una produzione Sky Original in esclusiva su La7.

Infine, ma non per minore importanza, lo sport: tornano infatti i grandi eventi sportivi come il Campionato femminile di Serie A seguito da La7 in toto (che dalla prossima stagione passa al professionismo), la Ginnastica Ritmica che ritorna con tutto il suo fascino e l’evento del Palio di Siena con la cronaca di Pierluigi Pardo (acquisito per 4 anni nell’ambito di un accordo più ampio che riguarda tutto il Gruppo Rcs Mediagroup).

La nuova stagione televisiva 2022-2023 di La7 sarà dunque un tripudio di informazione e di intrattenimento e tutto è pensato al meglio per il grande pubblico affezionato al canale.