E’ boom per il pageboy haircut, il taglio medio corto di ispirazione anni ’60, tornato in voga e ormai sfoggiato da tantissime star! Volete anche voi saperne di più, e magari cercare anche di capire se si addice ai vostri lineamenti? Ebbene, scopriamolo insieme in questo articolo!

Il pageboy haircut è il taglio anni ’60 medio corto più in voga del momento

Taglio pageboy: un classico sempre attuale! Il taglio pageboy, chiamato anche choppy o da paggetto, è un classico intramontabile che torna a farsi notare periodicamente.

Si tratta di un taglio versatile e adatto a tutte le forme del viso, in grado di valorizzare i lineamenti e donare un tocco di stile.

Come è fatto il pageboy?

Il taglio in questione è caratterizzato da una frangetta alla pari e da capelli lisci o mossi che arrivano all’altezza delle orecchie e della nuca. La piega è leggermente arrotondata verso l’interno, per un effetto chic e raffinato.

A chi sta bene il taglio pageboy? In realtà questo haircut sta bene a tutte le donne, ma è particolarmente indicato per chi ha un viso ovale o a cuore. Per chi ha un viso tondo, è consigliabile optare per una frangia più lunga e un taglio leggermente più corto sui lati.

Come scegliere il colore per il pageboy haircut

Il taglio pageboy si presta a molteplici interpretazioni in termini di colore. Per un look classico, si può optare per una base scura con riflessi naturali. Per un tocco più moderno, si può scegliere una colorazione più vivace, come il rosso fuoco o il blu elettrico.

Colori classici:

Per un look classico, ad esempio, consiglia una tinta castana di base con riflessi delicati in stile graffiature. Questa combinazione crea un effetto elegante e raffinato.

Colori vivaci: Colori vivaci Per un tocco più moderno, si può scegliere una colorazione più vivace, come il rosso fuoco o il blu elettrico. Roar Hair e Beauty Artistic Team propone un pageboy con capelli lunghi sopra vivacizzati da tocchi di giallo canarino, blu e rosso alternati. Questo look è perfetto per le donne che amano osare e distinguersi dalla massa.

Tinte punk e alternative

Per un look più rock, si può puntare su una combinazione di colori in stile punk chic. Mark Leeson, ad esempio, premia tagli più prettamente a scodella ma leggermente più lunghi con riflessi multicolor su tutta la chioma. Questa scelta è perfetta per le donne che vogliono dare un tocco di personalità al proprio look.

Il pixie, altra tendenza autunno 2023

La Biosthétique propone un pixie sbarazzino e di carattere, che ricorda quello della mitica Twiggy.

La parte alta della testa è caratterizzata da diverse lunghezze, che creano una forma morbida e voluminosa, ideale anche per i capelli sottili. Lo styling è casuale e imperfetto, con sfumature biondo caramello che donano un tocco di luminosità. Le radici sono più scure, per conferire al look una dimensione ulteriore.

Per un look glamour o semplicemente per vedersi diverse, si può optare per uno styling effetto bagnato. Anche i capelli corti possono avere più di un’anima!

Ecco alcuni consigli per realizzare un pixie biondo caramello:

Per ottenere una forma morbida e voluminosa, è importante tagliare i capelli a diverse lunghezze.

Lo styling casuale e imperfetto può essere realizzato con le mani, semplicemente pettinandosi i capelli in modo disordinato.

Le sfumature biondo caramello possono essere realizzate con la tecnica del balayage o del babylights.

Per un look glamour, si può applicare un gel o una cera per capelli per ottenere un effetto bagnato.

