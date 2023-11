Combatti ogni giorno con ciglia corte e sfoltite? Hai provato un’innumerevole quantità di oli e sieri per aumentare la lunghezza ma senza risultati? Allora questo è l’articolo giusto per te! Se sei diffidente nell’utilizzo delle ciglia finte, oggi ti faremo ricredere. Come? Con la tecnica del lash contouring. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ciglia finte: cos’è la tecnica del lash contouring

Se non ti piace il risultato eccessivo e talvolta troppo appariscente che comporta l’applicazione delle ciglia finte, ti consigliamo di provare il lash contouring. Si tratta di una tecnica in cui vengono applicati soltanto piccoli ciuffetti di ciglia finte dove è necessario. Così facendo avrai la possibilità di ottenere un effetto estremamente naturale ed elegante. Non solo. Questo metodo permette inoltre di avere maggiore controllo sulla forma che si desidera ottenere. Oltre alla forma, per un risultato ottimale è importante anche la scelta del colore. Se desideri un effetto più naturale, si può optare per delle ciglia marroni o castane, mentre se preferisci un risultato più intenso puoi scegliere delle ciglia nere.

Lash contouring: come valorizzare al meglio i tuoi occhi con le ciglia finte

Come abbiamo visto, il lash contouring è la tecnica ideale per valorizzare i tuoi occhi e infoltire le ciglia con un effetto molto naturale. Tuttavia, ogni sguardo è diverso e non è così facile individuare la tipologia migliore di ciglia finte. Dunque, è sempre meglio affidarsi ad una professionista del settore. In questo articolo però ti mostriamo qualche piccolo accorgimento per scegliere le ciglia finte più adatte a te.

Occhi all’ingiù Se hai questa caratteristica ti consigliamo di utilizzare delle ciglia finte folte ma prive di incurvatura , per evitare di appesantire ulteriormente lo sguardo.

Occhi incappucciati Nel caso degli occhi incappucciati, invece, la palpebra mobile tende a scomparire sotto quella fissa, risultano gonfia e cadente. Per migliorare questo dettaglio sono ideali delle ciglia di media lunghezza con curvatura a C.

Occhi allungati Lo sguardo allungato è il sogno di tutte le donne, tanto che in molte provano a replicarlo con numerosi make up. Dunque, per chi ha la fortuna di averlo, è importante saperlo valorizzare al meglio. Come? Semplicemente optando per delle ciglia finte folte e lunghe ai lati esterni.

Occhi rotondi

Per chi ha gli occhi rotondi, invece, è meglio scegliere delle ciglia più corte ai lati posizionando i ciuffi più lunghi in corrispondenza delle sopracciglia.

Occhi monolidi

Così come per gli occhi incappucciati, anche per gli occhi monolidi occorre utilizzare delle ciglia finte di media lunghezza con curvatura a C e applicare i ciuffetti più lunghi sugli angoli esterni dell’occhio.

