Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per il mese di ottobre 2023 per i nati sotto al segno zodiacale del Cancro.

L’oroscopo di ottobre 2023 per il segno del Cancro: spazio a importanti conversazioni chiarificatrici

Cari amici del Cancro, il mese di ottobre 2023 si prospetta essere un mese molto importante per voi, dove ci sarà spazio per importanti conversazioni chiarificatrici. La prima settimana sarà un po’ sottotono ma state tranquilli, dal 12 in poi tutto cambierà per il meglio. Per poter però accogliere tutto il bello e le opportunità che si presenteranno è molto importante sistemare alcune cose riguardanti la vostra vita privata. Marte, infatti, vi spingerà proprio in questa direzione, ci sono infatti questioni personali da sistemare. Allontanarvi da persone che non fanno bene alla vostra vita, che non rispecchiano i vostri valori, che vi fanno sentire costantemente in difetto, è la scelta migliore che potete fare per voi stessi, la scelta che metterà le basi per tutte le vostre relazioni future. L’eclissi solare del giorno 14 in Bilancia mette al centro proprio le relazioni, potrebbero esserci delle conversazioni chiarificatrici molto importanti, che potrebbero creare il presupposto per un nuovo inizio, se è davvero quello che volete. Marte, inoltre, oltre a regalarvi tanta energia, vi metterà in contatto con la vostra forza interiore e farà aumentare la fiducia in voi stessi. Non buttate via questa occasione, non potreste avere un alleato migliore di Marte. L’eclissi solare in Toro di fine mese sarà importantissima perché vi spingerà a uscire dalla vostra zona di comfort, avrete voglia di osare e uno dei vostri sogni più importanti potrebbe realizzarsi.

L’oroscopo di ottobre 2023 per il segno del Cancro: amore, denaro, salute

Come abbiamo detto, il mese di ottobre 2023 sarà un mese positivo per tutti i nati sotto al segno del Cancro, soprattutto nella seconda parte del mese. Ecco ora nel dettaglio le previsioni per amore, denaro e salute:

Amore : Marte nel segno amico dello Scorpione vi spinge a essere più coraggiosi e decisi. Sarete infatti motivati a prendere l’iniziativa nella vostra vita sentimentale, o avvicinandovi alla persona che vi ha colpito o chiedendo a qualcuno di uscire. Non fate l’errore di aspettare che le cose accadano, fatele accadere. Per chi è in coppia sarò un mese all’insegna della passione, un mese caratterizzato da momenti davvero indimenticabili con la vostra dolce metà.

Denaro : questo mese è il mese perfetto per pensare a nuovi modi per incrementare il vostro reddito. I vostri hobby e le vostre passioni potrebbero diventare fonte di guadagno. Non lasciatevi sfuggire nessuna possibilità, credete in voi stessi e sarete ricompensati.

Salute: durante questo ottobre 2023 sentirete un forte bisogno di connessione con la natura. Si sa, i nati sotto al segno del Cancro sono tra i più sensibili in assoluto, e circondarvi di suoni e ambienti naturali non può che farvi bene, sotto tutti i punti di vista. Passeggiate in un bosco, in un parco, insomma passate più tempo che potete all’aria aperta!

Quindi, il mese di ottobre 2023 per tutti i nati sotto al segno del Cancro sarà un mese davvero importante, un mese che segnerà le basi per ottenere tutto quello che avete sempre desiderato. Abbiate fiducia in voi stessi!

