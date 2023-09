Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per il mese di ottobre 2023 per il segno del Sagittario.

L’oroscopo di ottobre 2023 per il segno del Sagittario: nuova fase personale in arrivo

Cari amici del Sagittario, il mese di ottobre 2023 si prospetta essere un mese molto importante dal punto di vista personale. Nella prima parte del mese avrete davvero una marcia in più, Venere e Marte saranno dalla vostra parte, regalandovi tanta energia e voglia di scoprire e provare cose nuove. Marte però vi invita anche a fare un po’ di selezione nelle vostre amicizie, tenete al vostro fianco le persone con le quali non avete paura di essere sempre voi stessi. L’eclissi solare del giorno 14 è proprio il momento perfetto per chiedervi se tutti i vostri amici sono davvero persone con le quali volete condividere la vostra vita. Avrete voglia di cambiamento, di fare nuovi progetti per il futuro, di investire in cose nuove. Saturno vi sta proprio chiedendo di guardarvi dentro, di tirare fuori quelli che sono i vostri reali bisogni e i vostri sogni più nascosti. Non abbiate paura di farli emergere, non abbiate timore di lasciare andare la parte di voi stessi che ha paura di osare e di cambiare. L’eclissi in Toro di fine mese vi spingerà a eliminare dalla vostra vita tutte quelle abitudini che non vi fanno bene o anche a cambiare lavoro, soprattutto se il lavoro che fate non è quello che avete sempre desiderato fare.

L’oroscopo di ottobre 2023 per il segno del Sagittario: amore, denaro e salute

Come abbiamo visto, il mese di ottobre 2023 sarà un mese positivo per tutti voi nati sotto al segno del Sagittario, un mese di grandi cambiamenti, soprattutto interiori. Ecco ora nel dettaglio le previsioni per amore, denaro e salute.

Amore : come abbiamo detto il mese di ottobre 2023 sarà un mese molto importante per guardarvi dentro e prendere decisioni riguardo il vostro futuro. Se siete in coppia è però altrettanto importante non trascurare il vostro partner, soprattutto se state con qualcuno che amate davvero. Ricordatevi sempre che la qualità è più importante della quantità. Per chi invece è single, cercate di essere più selettivi nelle vostre interazioni, cercate qualcuno col quale potete parlare di tante cose, qualcuno con cui essere voi stessi.

Denaro : con Giove retrogrado la parola d’ordine in ambito finanziario queste mese è la prudenza. Evitate di spendere i vostri soldi per cose inutili e prendete ogni decisione finanziaria pensandoci attentamente. No alle scelte impulsive. Non è infatti il mese giusto per fare degli investimenti e fare grandi acquisti solo per togliersi un capriccio.

Salute: questo mese sarete portati a riflettere sul vostro stile di vita, soprattutto sulla vostra alimentazione. Ascoltate i segnali che il vostro corpo vi dà. Scegliere un regime alimentare più sano non farà altro che migliorare non solo la vostra salute fisica ma anche il vostro benessere generale.

Quindi, cari amici del Sagittario, questo mese di ottobre 2023 sarà un mese tutto sommato positivo, l’importante è che diate ascolto ai vostri bisogni più profondi.

