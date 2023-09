L’Oroscopo per il segno dell’Acquario, di settembre 2023: si apre un mese di grande rinnovamento! Se siete del segno dell’Acquario, o magari qualcuno a voi caro appartiene al segno in questione, allora questo articolo certamente, farà al caso vostro. Ecco dunque cosa prevedono le stelle per il mese di settembre 2023, a proposito del segno dell’Acquario.

Oroscopo per il segno dell’Acquario, di settembre 2023: un mese all’insegna del rinnovamento

Il segno dell’Acquario, segno d’aria, grande creativo, avrà un mese di settembre 2023, ricco di nuovi spunti e di grandi rinnovamenti.

Infatti, per i nati nel segno, le stelle prevedono un mese che aiuta a prendere lo slancio verso un autunno ben più roseo e denso di successi: infatti, inizialmente, almeno nelle prime settimane del mese di settembre, non sarà facile farsi valere. Sarà, invece, fondamentale imparare ad essere empatici ma anche forti e saldi, facendo ben valere le proprie ragioni. Ragioni per le quali, sarà proprio il caso di dirlo, si dovrà combattere: questo perché a quanto pare, ci sarà sempre qualcuno pronto a mettere i bastoni tra le ruote, e a remare contro. Addentriamoci quindi, nelle varie aree dell’oroscopo di settembre 2023, per il segno dell’Acquario.

L’oroscopo per il segno dell’Acquario, di settembre 2023: amore, lavoro e benessere

Dunque, cosa ci suggeriscono le stelle, per quanto riguarda il segno dell’Acquario? cosa c’è da aspettarsi per il mese di settembre? Vediamolo insieme.

Amore: Meglio rimandare le decisioni importanti per i sentimenti, al 2024, come ad esempio matrimoni e convivenze. I nati Acquario sono davvero molto stanchi in questo periodo, e le quadrature astrali ci suggeriscono che questo senso di stanchezza, e di fatica, si potrarrà fino alla fine dell’anno. Chi ha figli, una famiglia, farà grande fatica, in questi mesi, a dire la propria e a gestire le situazioni del quotidiano: meglio quindi, affidarsi ad un partner supportivo e diligente, o anche ad un parente amorevole.

Lavoro: E per quel che concerne la carriera? Il cielo è sempre lo stesso, dunque la situazione non è molto diversa dall’area dei sentimenti. Infatti, in questo mese di settembre, ma anche per tutto ottobre e parte di novembre, sentiranno proprio che qualcuno o qualcosa, rema contro alla loro carriera. Sarà difficile, anche in questo caso, farsi valere ed esporre le proprie idee, anche se si sarà sempre ben consapevoli del proprio valore, e della strada che per certo, si vorrà seguire. Le stelle consigliano diplomazia e attenzione nei rapporti con superiori, soci e colleghi.

Benessere: Come si sentono i nati sotto il segno dell’Acquario? sicuramente tesi e nervosi: i problemi fisici principali, per questo segno a settembre riguarderanno l’ansia, che renderà difficile anche il sonno e il riposo. Questo segno d’Aria è in genere creativo e ha un approccio leggero verso i problemi, ma quando si innervosisce resta teso e corrucciato anche per diversi giorni. Le stelle consigliano di iniziare a praticare dello sport, ginnastica dolce, yoga o pilates. Per imparare a respirare. E anche, di assumere integratori calmanti, come la melatonina, per riposare ed affrontare al meglio anche il cambio di stagione.

Che tengano duro, dunque, i nati sotto il segno dell’Acquario: presto il sole tornerà a spuntare, da dietro le nuvole.