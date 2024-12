Secondo gli ultimi dati, questo Natale 2024molte persone faranno regali second hand. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di approfondire l’argomento.

Natale 2024: i regali sono second hand

Il second hand sta diventando sempre più popolare, sempre più persone infatti preferiscono ad esempio acquistare capi di seconda mano invece che nuovi, soprattutto gli appartenenti alla Gen Z. Secondo gli ultimi dati quest’anno saranno davvero tante le persone che sceglieranno di fare regali di seconda mano per Natale. L’Osservatorio Second Hand Economy 2023 di BVA Doxa per Subito ha rivelato che ben il 27% degli italiani ha già acquistato almeno un regalo di seconda mano e pensate che la percentuale è salita al 46% tra coloro che hanno scelto proprio di fare un regalo di Natale di seconda mano.

Natale 2024: il second hand spopola tra la Gen Z

Sono soprattutto coloro che appartengono alla Gen Z a preferire la seconda mano, non solo per acquistare capi o oggetti per loro stessi, ma anche per fare dei regali, come i regali di Natale. Pensate che in un sondaggio di Subito.it è stato rivelato come oltre il 90% della Gen Z e dei Young Millenials preferisca il second hand. Su app come Vinted o anche nei mercatini, si possono trovare capi e oggetti si seconda mano davvero unico, anche pezzi vintage rari che possono davvero diventare dei regali perfetti da mettere sotto l’albero. Andiamo quindi ora a vedere insieme quali sono i regali di seconda mano su cui puntare per questo Natale 2024.

Natale 2024: i regali di seconda mano più ricercati

Se non sapete ancora cosa regalare a Natale e vi siete convinti anche voi a voler regalare qualcosa di seconda mano, andiamo ora a vedere insieme qualche idea che potrebbe fare al caso vostro. Poi il consiglio è di fare un giro per i mercatini dell’usato eccetera. Tornando a noi, ecco i regali second hand più ricercati:

Videogiochi vintage : se dovete fare un regalo a un amante dei videogiochi, ecco che un videogioco vintage è la scelta perfetta, che senza dubbio lo lascerà senza parole!

: se dovete fare un regalo a un amante dei videogiochi, ecco che un videogioco vintage è la scelta perfetta, che senza dubbio lo lascerà senza parole! Macchine fotografiche : ormai siamo tutti abituati a fare foto solamente con lo smartphone, ma regalare a una persona che ama fare foto una macchina fotografica di seconda mano sarà senza dubbio una scelta super apprezzata.

: ormai siamo tutti abituati a fare foto solamente con lo smartphone, ma regalare a una persona che ama fare foto una macchina fotografica di seconda mano sarà senza dubbio una scelta super apprezzata. Lampade: anche le lampade vintage sono molto richieste, se ad esempio dovete fare un regalo a qualcuno, una coppia di amici eccetera, che ha da poco comprato casa, beh una lampada vintage potrebbe proprio essere la scelta giusta!

Come detto il consiglio è fare un giretto a un mercatino dell’usato al fine di trovare il regalo perfetto e originale da mettere sotto l’albero. Insomma, basta con i soliti set di calzini o prodotti da bagno come bagnoschiuma e shampoo e così via che, diciamolo, sono le cose che si regalano quando appunto non si sa cosa regalare! Quest’anno quinti stupite parenti e amici, regalate loro qualcosa di seconda mano che davvero non si aspettano!