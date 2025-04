Pashmina: l’accessorio chic

Alcuni oggetti e accessori, a distanza di tempo, tornano prepotentemente di moda e di tendenza. È il caso della pashmina, un accessorio da indossare in ogni occasione e momento. Adatto per la stagione primaverile anche grazie ai tanti capi con cui indossarla e creare il proprio outfit elegante e alla moda.

Pashmina

Durante i primi decenni degli anni 2000, un accessorio quale la pashmina è stato sicuramente un punto di forza e un pezzo importante di ogni guardaroba. Con questo termine, si fa riferimento a una sciarpa molto lunga e ampia in grado di avvolgere il corpo e utile per proteggersi dai climi improvvisi e rapidi del periodo.

Si possono trovare di ogni colore: rosa, azzurra, nera o avorio ma anche con motivi e stampe esotiche o geometriche in modo che ognuna possa abbinarla a seconda del look e dell’outfit per l’occasione. Sono poi presenti in vari materiali come la lana o il cashmere, ma anche in tessuti più leggeri e con frange.

Essendo poi la pashmina un accessorio molto versatile e colorato, sicuramente continua ancora oggi, a distanza di 25 anni, ad essere apprezzata e indossata. Nonostante il passare del tempo, questo accessorio continua a essere molto amato e apprezzato anche dalle influencer che la portano per ogni occasione anche in stile boho chic.

Negli anni 2000 si può dire che è stata l’accessorio cult del periodo indossabile poi in vari modi: sia come scialle ma anche come sciarpa più lunga o da avvolgere intorno alla borsa per creare un look maggiormente elegante e sofisticato.

Pashmina: caratteristiche

Oggi un accessorio come la pashmina è nuovamente tornato al punto che è considerato un oggetto di tendenza della stagione. Sarebbe sbagliato identificarla soltanto come una sciarpa perché è molto di più. Descritta come leggera quasi fosse una piuma e calda come un abbraccio, è sicuramente un accessorio da portare e da indossare oggi più di ieri.

A prescindere dai trend, oggi è vista soprattutto come un simbolo di grande eleganza e soprattutto senza tempo. Un accessorio che attraversa le mode, gli stili ma anche le epoche, in generale. Per quanto riguarda l’etimologia, ha origini persiane con la parola pashm che vuol dire lana e proprio con la lana delle capre si ottiene questo strato caldo.

Un oggetto come la pashmina mescola tradizione e raffinatezza anche grazie a un tocco esotico che sicuramente permette di non passare inosservate. Oggi sono tantissime le donne dello spettacolo a indossare questo accessorio da abbinare a jeans a zampa, ma anche stivali texani oppure ad occhiali da sole molto particolari e in linea con la moda.

Un capo da indossare sia per la mezza stagione ma anche per le sere d’estate quando c’è brezza oppure indicata anche come coprispalle magari sopra un abito elegante per la sera. Si trova sia in tessuti leggeri e avvolgenti ma anche in tinte classiche o fantasie più particolari e ricercate. Un oggetto in grado di completare qualsiasi look di giorno che di sera.

Pashmina: modelli Amazon

Sul sito di Amazon sono davvero tante le promozioni e i prezzi al ribasso per questo oggetto per cui è sufficiente cliccare la foto per visualizzare i dettagli del prodotto. Qui sotto la classifica mostra i tre migliori modelli di pashmina maggiormente indicati per la stagione scelti dagli utenti di questo e-commerce con descrizioni e recensioni di ognuna.

1)Sciarpa in 100% seta pashmina

Un modello unisex tipica dei modelli indiani. Molto elegante e avvolgente. Realizzata in seta con immagini e stampe tipiche del territorio indiano. Molto leggera come tessuto e adatta quindi per la stagione estiva. Da indossare come foulard o hijab.

2)Story of Shanghai sciarpa di 100% seta da donna foulard chiffon

Una pashmina indicata sia come sciarpa ma anche foulard. In seta molto colorata e indicata per feste o cerimonie. Un prodotto di alta qualità con i bordi e le rifiniture fatte a mano.

3)Trillion London sciarpa in seta da donna firmata collezione primaverile

Realizzata in seta, dal design unico e indicata per la stagione primaverile perché morbida e leggera. Adatta a ogni occasione. Molto lunga ed elegante.

Insieme alla pashmina, ecco le altre sciarpe leggere per la stagione.